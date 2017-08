Dette er kandidatene til årets Oslo bys arkitekturpris

12. oktober kårer Oslo kommune beste stykke arkitektur for 15. år på rad. Denne gangen står valget mellom 21 kandidater.

Alle byborgere har hatt muligheten til å komme med forslag til en verdig vinner av prisen. Disse vurderes av Rådet for byarkitektur, som deretter nominerer tre kandidater for byutviklingskomiteen. Denne avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

– Oslo begynner å tilby variert byliv

– Det er mange spennende, varierte og gode prosjekter blant kandidatene. Fra bakehus, til bygulv, T-banestasjon, høye boligbygg, skatehall, eneboliger og bibliotek, sier Ellen S. De Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, og legger til:

Plan- og bygningsetaten

– Det er gledelig at såpass mange av årets kandidater er steder som er tilgjengelige for alle, enten det er for fritidsaktiviteter, natur-, kultur- eller matopplevelser. Oslo begynner virkelig å tilby et variert og innholdsrikt tilbud for byliv.

Det er Plan- og bygningsetaten som mottar alle forslagene til prisen.

Fakta: Oslo bys arkitekturpris – Ble opprettet av bystyret i 2000 og ble utdelt for første gang i 2002. – Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, samt å vise frem den nyeste og beste arkitekturen i byen. – Fra 2002 til 2009 hadde Oslo bys arkitekturpris et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye bygg og landskapsanlegg. – I tillegg til en vinner, er det inntil to prosjekter som får hederlig omtale. Kilde: Oslo kommune

Prisen skal hedre byutvikling

Fra Oslo kommune heter det at «med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Osloarkitekturen».

Leder for Rådet for byarkitektur, Ellen Hellsten, mener at årets kandidater holder høyt nivå.

– Blant de nominerte finnes det veldig mange interessante prosjekter som viser hvordan byen kan fortettes på en kvalitativ god måte, både i sentrum og i småhusområdene, sier hun.

Alle kandidatene stilles ut på Rådhusplassen fra 27. september og blir stående til slutten av oktober. På utstillingsåpningen offentliggjøres også de tre finalistene.

Premien for tiltakshaver er en plakett som festes på byggverket, mens arkitekten mottar et beløp på 50 000 kroner.

Fakta: Tidligere vinnere av Oslo bys arkitekturpris 2002: Grünerløkka studenthus (studentsiloen) 2003: Christiania torv 2004: Oslo Spektrum 2005: Pilestredet Park 2006: Villa Korsnes 2006: Jubileumspris – Christiania Qvartalet 2007: Urbygningen (Domus Academica) 2008: Gyldendalhuset 2009: Sognsveien barnehage 2010: Lærernes Hus 2011: IFI2 – Institutt for informatikk – Ole-Johan Dahls hus, UiO 2012: Parkveien 5 b-c 2013: Nedre gate 5–7 2014: Kuben yrkesarena 2015: Bjerkedalen park 2016: Ullevål tårn

Dette er kandidatene:

Bakehuset/Flatbread Society

Adresse: Loallmenningen – Losæter, Bjørvika

Bruk: Bakehus

Arkitekt: Futurefarmers & De Bouwerij architects

Andre aktører: Niogførrfemten AS, Sten Sjøstrand

Byggherre: Bjørvika Infrastruktur AS

Areal: Bakehus 78 m² BTA

Monica Løvdahl

Barcode Felt B13

Adresse: Dronning Eufemias gate 8, Bjørvika

Bruk: Bolig, barnehage, kultur- og næringsvirksomhet

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

Byggherre: Oslo S Utvikling AS

Areal: Ca. 25 000 m² BTA, bolig (277 enheter), ca. 600 m² BTA, barnehage, ca. 2400 m² BTA næring

Tomas Roenhovde

Bygulvet på Aker Brygge

Adresse: Aker Brygge

Bruk: Byrom

Arkitekt: Spacegroup / Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap

Andre aktører: Vestre AS, ECT AS, Braathen Landskapsentreprenør AS

Byggherre: Norwegian Property ASA

Areal: 15 800 m²

Tomasz Majewski

Dalsveien 40 B-C

Adresse: Dalsveien 40 B-C, Østre Holmen

Bruk: Bolig

Arkitekt: R21 Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: R21 Arkitekter AS

Byggherre: Black Bricks AS

Areal: Byggetrinn 1: 1656 m² BTA (inkl. 500 m² garasje)

Byggetrinn 2: 1450 m² BTA (inkl. 475 m² garasje)

Plan- og bygningsetaten

Furuset bibliotek og aktivitetshus

Adresse: Trygve Lies plass 1, Furuset

Bruk: Bibliotek- og aktivitetshus

Arkitekt: Rodeo arkitekter AS

Interiørarkitekt: Aat Vos

Byggherre: Etatbygg Furuset AS

Areal: 1500 m² BTA

Marco Heyda

Huitfeldts gate 19

Adresse: Huitfeldts gate 19, Vika

Bruk: Utleieleiligheter

Arkitekt: R21 Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: R21 Arkitekter AS

Byggherre: Huitfeldts gate AS

Areal: ca. 2000 m² BTA

Plan- og bygningsetaten

Jasmine House

Adresse: Brinken 57, Kampen

Bruk: Bolig

Arkitekt: Rak arkitektur AS v/Jonas Adolfsen

Landskapsarkitekt: Rak arkitektur AS

Byggherre: Angeliki Dimaki-Adolfsen og Jonas Adolfsen

Areal: 150 m² BTA

Jonas Adolfsen

Lokomotivstallen

Adresse: Dyvekes vei 2, Lodalen

Bruk: Næring/kontor

Arkitekt: Various Architects AS

Andre aktører: Moderne Byggfornyelse AS

Byggherre: ROM Eiendom AS

Areal: 1390 m2 BTA

Ibrahim Elhayawan

Løren stasjon

Adresse: Peter Møllers vei 3, Løren

Bruk: T-banestasjon

Arkitekt: Arne Henriksen Arkitekter AS og MDH arkitekter sa

Landskapsarkitekt: Grindaker as Landskapsarkitekter

Andre aktører: Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS, Camille Norment, Sverre Wyller

Byggherre: Sporveien Oslo AS

Areal//Surface: 5800 m² BTA

Jimmy Linus / D2/Dagens Næringsliv

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Adresse: Sofienberggata 19, Grünerløkka

Bruk: Næring/kontor

Arkitekt: Element Arkitekter AS

Interiørarkitekt: Ledsten Arkitektur AS

Andre aktører: Oslo Entreprenør AS, Asplan Viak, Oslo Entreprenør AS, Erichsen og Horgen AS, Siv.ing. Frode Soløy AS, Brannrådgivning Sør-Øst, Foyn Consult AS

Byggherre: Agra Foods AS

Areal: 4500 m² BRA

Thomas Eckhoff

Norsk-Tysk Handelskammer

Adresse: Drammensveien 111 B, Frogner

Bruk: Kontor

Arkitekt: C.F. Møller Norge AS / Dahle & Breitenstein as

Andre aktører: NCO AS

Byggherre: Deutsch-Norwegische / Tysk-Norsk Handelskammer

Areal: 1050 m² BTA

Nils Petter Dale

Oslo skatehall

Adresse: Stavangergata 28, Voldsløkka

Bruk: Idrett og fritid

Arkitekt: Dark Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS

Andre aktører: IOU Ramps / Glifberg+Lykke, Studio Navid, Varden Entreprenør AS

Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Areal: 2300 m² BTA

Finn Staale Felberg/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Risalleen 18

Adresse: Risalleen 18, Ris

Bruk: Bolig

Arkitekt: R21 Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: R21 Arkitekter AS

Byggherre: E-Eiendom AS

Areal: 240 m² + 240 m² BTA

Plan- og bygningsetaten

Røa menighets barnehage

Adresse: Nordengveien 9, Røa

Bruk: Barnehage

Arkitekt: KIMA arkitektur AS

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

Andre aktører: Vedal entreprenør AS

Byggherre: Røa sokn

Areal: 1050 m² BRA

Nils Petter Dale

SALT

Adresse: Festningsallmenningen

Bruk: Kunstinstallasjon, kultur

Arkitekt: Rintala Eggertsson Architects

Ansvarlig søker Oslo: Rodeo arkitekter AS

Byggherre: Havferd AS

Samlet areal: 1790 m²

Baard Henriksen

Sentralen

Adresse: Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 30, Kvadraturen

Bruk: Næring/kontor, kultur

Arkitekt: KIMA arkitektur AS og Atelier Oslo

Prosjektledelse: Fokus Rådgivning

Andre aktører: AF Byggfornyelse, Jan Christensen, Marius Dahl, Hanne Friis,

Camilla Løw, Are Mokkelbost, Vanessa Baird

Byggherre: Øvre Slottsgate 3 AS / Sparebankstilftelsen DNB

Areal: 12 800 m² BRA

Nils Petter Dale

Stasjonsveien 26B

Adresse: Stasjonsveien 26 B, Holmen

Bruk: Bolig

Arkitekt: Haugen / Zohar Arkitekter

Landskapsarkitekt: Haugen / Zohar Arkitekter

Øvrige aktører: Woodcon AS

Byggherre: Lone Torvik og Kyrre Sydness

Areal: 225 m² BTA

Chris Borowiak

The Wedge

Adresse: Dronning Eufemias gate 42, Bjørvika

Bruk: Kontor

Arkitekt: A-lab

Interiørarkitekt: IARK

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS / Bjørbekk & Lindheim / Dronninga landskap AS

Byggherre: Oslo S Utvikling AS

Areal: 5000 m² BTA

Ivan Brodey/Oslo S Utvikling

Verdensparken

Adresse: Gransdalen, Furuset

Bruk: Bydelspark

Landskapsarkitekt: Etappe 1: Sundt & Thomassen AS og Kragh & Berglund AS

Etappe 2: Hjellnes Consult AS

Etappe 3: Rambøll Norge AS

Andre aktører: ÅF Lighting Norge AS, Torgeir Husevaag, Hans Henrik Øhlers,

Agro anlegg AS, Steen & Lund AS

Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Areal: Etappe 2 og 3: 10 500 m². Hele parken er på ca. 52 000 m²

Jorun Espetvedt Ramboell

Vidars gate 9B

Adresse: Vidars gate 9 B, Adamstuen

Bruk: Bolig

Arkitekt: R21 Arkitekter AS

Byggherre: Privat

Areal: 150 m² BTA

R21 Arkitekter

Villa Faun

Adresse: Faunveien 7, Slemdal

Bruk: Bolig

Arkitekt: Various Architects AS

Interiørarkitekt: Feed Design AS

Landskapsarkitekt: Simons Hagedesign

Andre aktører: Ansnes Entreprenør AS

Byggherre: Nielco AS

Areal: 1020 m² BRA