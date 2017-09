Reklamen for sugardating har den siste tiden rullet rundt i Oslos gater på en tilhenger. Nå reagerer Oslos ordfører. Hun har tatt kontakt med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm for å se om det er noe i lovverket som kan stoppe en slik reklame.

Hun er også glad for at Forbrukerombudet sier de skal se på saken. Etter at hun skrev om kampanjen på sin Facebook-side, har hun fått veldig mange reaksjoner.

– Mange i Oslo reagerer på hva denne type reklame gjør med synet på unge kvinner, sier Borgen.

– Min umiddelbare reaksjon var at den type reklame vil jeg ikke ha i Oslos gater. Folk blir sinte og forskrekket over at man kan kjøre bil rundt og rundt og avertere etter jenter som kan være gledespiker for rike menn. Noen har til og med spurt meg: Er det en spøk? Er det tull?

– Et sånt samfunn ønsker man ikke. Her ligger også en fare for grov utnytting, sier Borgen.

– Ser du på denne reklamen som oppfordring til prostitusjon?

– Det kan i alle fall bli resultat av en sånn type kontakt. Derfor må reklamen ses på opp mot likestillingslovgivning og hallikparagrafen. For meg er det også et viktig etisk spørsmål, sier ordføreren.

– Reklamekampanjen er gjort i henhold til markedsføringsloven

Sigurd Vedal er mannen bak «Sugardaddy»-reklamen og mener reklamekampanjen er gjort i henhold til markedsføringsloven og i beste hensikt.

– RichMeetBeautiful er en datingtjeneste hvor det finansielle er et av flere kriterier «sugar babies» søker etter. Om folk som er voksne og myndige, har lyst til å innlede et forhold med noen de er tiltrukket av, har kjemi med og samtidig har finansielle ressurser for en livsstil over gjennomsnittet, synes ikke jeg vi skal blande oss opp i det. Det blir å umyndiggjøre voksne personer over 18 år, sier Vedal, som mener det er mediene som trekker frem linken mellom det finansielle og det seksuelle i den aktuelle reklamekampanjen.

Han mener imidlertid at reklamen ikke er diskriminerende, og at den henvender seg både til menn og kvinner.

– Vi henvender oss til «student» og ikke «studine». Noen har reagert på bildet av en kvinne, men hadde reklamen vært rettet mot kvinner, ville vi kanskje gjerne brukt en sexy mann i bar overkropp med sixpack, sier han.

– Er ikke en «sugar daddy» en mann?

En «sugar daddy» er betegnelsen brukt på både menn og kvinner. Mange benytter også begrepet «sugar mama» på kvinnelige «sugar daddies».

Vedal presiserer at datingstedet ønsker å følge loven, og at dersom Forbrukerombudet finner en juridisk begrunnelse for at de gjør noe ulovlig, vil de finne løsninger.

– Oppfordrer dere til prostitusjon?

– Salg av sex er ikke tillatt på vårt datingsted. Vi slår hardt ned på det, og de som prøver seg, blir kastet ut, sier han.

– Men folk finner hverandre gjennom vår datingside for forhold. Man kan ikke sammenligne et langvarig forhold på flere plan med prostitusjon.

Vil bruke lovverket for å stoppe denne formen for markedsføring

Ordfører Marianne Borgen avventer nå ombudenes vurdering av reklamestuntet for sugardating.

– Jeg håper vi kan bruke lovverket for å stoppe denne formen for markedsføring og annonsering. Det virker ikke som de som står bak, trekker dette selv. De kjører fortsatt rundt i byen, sier Borgen.

Det er Forbrukerombudet som vurderer denne saken, får Aftenposten opplyst hos likestillings- og diskrimineringsombudet.

De vil kommentere når Forbrukerombudet har konkludert.