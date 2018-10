For mange reisende er T-baneturen over etter 8–10 minutter og 5–6 stopp. Men for at det skal gå på skinner, må alt planlegges i minste detalj. Og det har Oslo lykkes godt med, viser en undersøkelse blant 36 T-banesystemer verden over.

Sammenligningen viser at Sporveien, operatørselskapet for Oslos T-bane, er nr. 3 på listen for laveste driftskostnader pr. kjørte kilometer.