19-åring tiltalt for uaktsomt drap etter Sandaker-ulykken

For åtte måneder siden omkom 45 år gamle Maria Svaland da hun ble påkjørt av en traktor i krysset Sandakerveien og Hans Nielsen Hauges gate, rett ved Sandaker senter. Det var en traktor på åtte tonn, påmontert en snøfreser i fronten, som var involvert i ulykken. Traktoren var på vei til et brøyteoppdrag for Oslo kommune.

Den 19 år gamle sjåføren ble raskt siktet i saken. Nå er den unge traktorføreren tiltalt for uaktsomt drap på syklisten. Den omkomne skal ha ventet på grønt lys da hun ble påkjørt av det tunge kjøretøyet.

Ifølge tiltalen oppdaget ikke 19-åringen syklisten som befant seg i kjørebanen foran traktoren.

– Har tilstrekkelig med bevis

Politiadvokat Eric Lindset har ledet etterforskningen og skal være aktor når saken kommer opp i Oslo tingrett.

– Til å være en trafikksak så blir det omfattende bevisføring i retten. Påtalemyndigheten er overbevist om straffskyld, sier Lindset.

Fire øyenvitner skal møte i retten for å fortelle hvordan ulykken skjedde. Politiet har også sikret video fra to overvåkingskameraer i nærområdet.

LES OGSÅ: Mange jublet da bilist fikk seks prikker og bot på 6800 kr for køsniking

– Kameraene har ikke fanget opp ulykken, men viser traktorens og syklistens bevegelser i forkant av ulykken, sier Lindset.

Snøhetta

Strafferammen for uaktsomt drap er på seks år, men det er uvanlig at straffen blir så høy i trafikksaker. Hvis mannen blir dømt, risikerer han å måtte betale oppreisning til Maria Svalands ektemann og to barn.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Magnus Brekke Svanberg er 19-åringens forsvarer. Han sier at 19-åringen erkjenner ikke straffskyld.

– Han føler at han har vært aktsom nok, men uheldigvis så har denne ulykken skjedd. Nå blir det opp til domstolen å avgjøre hvordan de ser på saken, sier Svanberg.

Han sier at ulykken har vært en stor påkjenning for den unge sjåføren.

– Det har vært en veldig stor påkjenning for ham, men han har fått god oppfølging av helsetjenesten og sin arbeidsgiver, sier Svanberg.

Traktorføreren mistet førerkortet på stedet, men er nå i en annen jobb.