For en måned siden omkom 45 år gamle Maria Svaland da hun ble påkjørt av en traktor i krysset Sandakerveien og Hans Nielsen Hauges gate, rett ved Sandaker senter.

Det var en traktor på åtte tonn, påmontert en snøfreser i fronten, som var involvert i ulykken. Traktoren var på vei til et brøyteoppdrag for Oslo kommune.

Den 19 år gamle traktorføreren ble raskt siktet for brudd på veitrafikkloven. Politiet beslagla også førerkortet hans.

Nå har politiet utvidet siktelsen til også å gjelde uaktsomt drap. Dette på bakgrunn av vitneavhør, bilder fra kameraovervåking i området og tekniske bevis på stedet.

– Vi har gått igjennom bevismaterialet vi har samlet inn og utvidet siktelsen til også å gjelde uaktsomt drap, sier politiadvokat Eric Lindset ved avsnitt for spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

Bilder fra kameraovervåking viser ikke selve ulykken, men viser de involvertes bevegelser rett før ulykken.

Sto høyst sannsynlig stille

Kvinnen, som var å regne som syklende da ulykken skjedde, skal ifølge Lindset høyst sannsynlig ha stått stille da hun ble påkjørt. Han presiserer at den omkomne hadde syklet frem til krysset der hun ble påkjørt.

45-åringen ventet trolig på grønt lys da hun ble påkjørt.

– Det er mye som taler for at traktoren og syklisten kom i samme retning, men at sykkelen sto stille da ulykken fant sted. Vi har en teori om at hun ble påkjørt bakfra. Bevisene tyder på dette, sier Lindset.

Han legger til at politiet har avhørt over ti vitner. Flere av disse har sett ulykken fra nært hold.

– Vi har også hatt nytt avhør med føreren av traktoren, sier Lindset.

Han ønsker ikke å si hva som ytterligere har kommet frem i disse avhørene. Lindset presiserer at politiet fremdeles venter på endelig obduksjonsrapport og rapport fra Statens vegvesen, som holder på med å undersøke traktoren og sykkelen.

Tragisk for begge parter

– Det er en tragisk sak for begge parter, sier advokat Magnus Brekke Svanberg, som er traktorførerens forsvarer.

Han legger til at 19-åringen har det veldig tungt akkurat nå.

– Han samarbeider med politiet om etterforskningen, sier Svanberg.

– Hvordan forholder dere til at siktelsen nå er utvidet?

– Vi tar det til etterretning. Nå skjedde dette i forrige uke. Vi har ennå ikke tatt stilling til den, svarer Svanberg. Han legger til at politiets etterforskning fortsatt pågår, og at de ikke har konkludert i saken ennå.