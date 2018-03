Skadene langt mindre enn fryktet etter brann i avfallsanlegg

– Vi reiste fra stedet like etter klokken 13. Det er litt glør igjen, men brannen er sånn sett slukket, sier vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brann- og redningsetat til NTB fredag kveld.

Politiet og brannvesenet fikk melding om brannen i anlegget til Norsk Gjenvinning like etter klokken 9.30 torsdag formiddag.

Brannen var så kraftig at røyken kunne ses over store deler av byen, og på Nakholmen i Oslofjorden falt det svarte papirbiter ned fra himmelen, meldte NRK.

Først langt utpå ettermiddagen begynte brannvesenet å få kontroll.

Brannvesenet jobbet gjennom natten og utover fredagen med slukkingen. Arbeidet var utfordrende, ikke minst fordi et delvis sammenrast tak utgjorde fare for brannmannskapene. At det brant i store mengder sammenpresset papir gjorde også at selve slukkingen var vanskelig.

Hos Norsk Gjenvinning konstaterer konsernsjef Erik Osmundsen at brannen kunne gjort langt større skade enn den gjorde. Nå jobber selskapet med å få full oversikt over skadene, i tillegg til å omdirigere biler og sikre driften.

To personer ble sendt til legevakt med lettere røykskader.

– Vi er takknemlig for at denne alvorlige brannen ikke medførte personskader og at omfanget av skadene er vesentlig mindre enn først antatt, sier Osmundsen.

Brannvesenet var raskt ute med å rose ansatte ved anlegget som har bidratt i slukkingsarbeidet, blant annet med flere gravemaskiner som har trukket frem de brennende papirballene.

– Jeg er stolt av innsatsen til våre ansatte og hvordan de har bidratt til å begrense konsekvensene, sier Osmundsen.

