Ifølge løypesjef i Skiforeningen Hege Blichfeldt Sheriff er det flotte forhold mange steder i Marka – utrolig nok for oss som skjener rundt på en ulekker blanding av barmark og hålke i urbane strøk.

Snø i høyden

Nedbøren som tirsdag kom som regn og våt sludd i lavereliggende strøk, falt som snø i store deler av Marka. Det varierte mellom fem og 25 cm snø, ifølge Sheriff. Hun oppfordrer folk til å ta en romjulsskitur.

– Det er flotte forhold i høyden og i snøsikre områder som for eksempel Sørkedalen. Det har vært gode skiforhold mange steder i Marka denne vinteren allerede, men de siste dagene har det vært hardt, skarpt føre og noen steder isete. Snøen som er kommet, og den som er varslet torsdag, er akkurat det vi trenger for å kunne tilby bedre løyper enda flere steder, sier Sheriff.

Denne fyren lar seg ikke stoppe av dårlig vinterføre. Sesongens første tusen skikilometer rundet han for en måned siden.

Jarle Jensen/Skiforeningen

I bynære strøk er det i beste fall hardt, i verste fall mer eller mindre bart. Men litt unna og litt opp ligger vintereventyret.

– Antall gode utgangspunkter har økt betraktelig med dette snøfallet, sier Sheriff og ramser opp en rekke steder nord i Nordmarka, flere steder i Sørkedalen på Krokskogen og i Vestmarka. Hun oppfordrer skiløpere til å ta med skrape, mange steder er det overvann på vannene.

Flere detaljer finner du på Skiforeningens føremelding.

I lavereliggende områder må en foreløpig basere seg på kunstsnøanleggene som mange steder kan by på gode forhold.

Mer snø i vente!

Torsdag varsler Yr påfyll av ekte villsnø. Men enda en gang får vi erfare sannheten i Rolf Nyhus’ gamle visdomsord om at «ingen steder er én grad viktigere enn i Oslo om vinteren».

Også denne gangen er det viktig å ha marginene på sin side når nedbøren faller, i varselet ligger temperaturen og vipper rundt frysepunktet. Marginene er små: De som er heldige, kan få over ti centimeter snø. De andre får en centimeter eller to med regn.

Skullerud og Stovner er blant stedene som lever farlig, mens det på Linderudkollen bør bli snø – hvis varselet treffer. Slik ser varselet ut for Stovner:

Yr.no

På Stovner er avstanden mellom vinterparadiset og is- og barmarkshelvete bitte liten. Selv i Holmenkollen skal det, som Yrs diagram (under) viser, ikke store avviket til før snø blir vann. Temperaturen varsles på rett side av 0-streken, men det er bare så vidt. Den ene graden vil gjøre enorm forskjell:

yr.no

Ut og raske over isen?

– Dette er den beste julegaven til alle som er glade i å gå på ski, og det er ekstra hyggelig å gå et nytt år i møte med så fine forhold i Marka, sier Sheriff.

Isen på en del vann har lagt godt på seg den siste tiden, og der hvor det er satt ut stikker er løypa farbar. – Hold deg til de merkede traseene om du har tenkt deg utpå isen, sier Sheriff. Hun minner om at det alltid forbundet med risiko å ferdes på islagte vann, og at det kan være svake partier selv på vann med solid is.