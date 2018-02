I fjor var søppel som hopet seg opp, i år er det snø. Og is. Og dårlig rydding. Klagene renner inn mens brøytemannskapene jobber alt remmer og tøy og ploger tåler.

Dobbelt så dyrt som i fjor

På grunn av de uvanlige snømengdene beregner Bymiljøetaten at den vil bruke ca. 180 millioner kroner på vintervedlikehold i 2018. Det er dobbelt så mye som i 2017.

Det er ikke over ennå, mer snø i vente

Den uvanlig snørike vinteren byr på store problemer. Ifølge Bymiljøetaten har det aldri vært flere maskiner eller et større mannskap i sving med brøyting og snørydding, og det er brukt rekordstore mengder grus til å strø fortauene. Ved utgangen av januar var det strødd 25 500 tonn grus, mot 15 000 tonn i hele fjor vinter.

– De siste ukene har det vært vanskelig å komme seg rundt i byen vår, spesielt for dem som ikke er så gode til bens. Brøytebudsjettet er i ferd med å tømmes og Bymiljøetaten har derfor bedt om mer penger slik at vi kan fortsette å brøyte og strø. I tillegg får Bymiljøetaten penger til ekstra utstyr til fjerning av is og snø på fortau og vei i boligområder, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Dobbel dose snø

Ifølge Meteorologisk institutt har det så langt i 2018 kommet nesten dobbelt så mye nedbør i Oslo som i et normalår. Mye av dette har kommet som snø, og så langt i vinter er det kjørt vekk 5000 lastebillass med snø. 750 biler er tauet vekk for å komme til med brøytemaskiner. Fagfolkene i kommunen varsler nå at det er behov for ekstra midler for å fortsette vintervedlikeholdet og utvide arbeidet med å fjerne is og snø.

– Mens andre har foreslått store kutt i Bymiljøetatens budsjett, har byrådet også tidligere økt rammene for vinterdrift. I år har det vært så mye snøfall at vi etterbevilger det som trengs, sier Robert Steen, byråd for finans.

Skjerpet kamp mot hålke

Det skal nå gjøres en ekstra innsats for å fjerne snø og is i boligområdene. Bymiljøetaten leier blant annet flere såkalte isskrapere. De skal gå løs på isen som mange steder har satt seg.

– Dette har vært et ekstraordinært brøyteår og vi har brukt mer enn dobbelt så mye penger bare i januar i år, sammenlignet med januar 2017. Den siste tiden har utfordringen med hålke blitt større. Nå får vi muligheten til å skrape bort mer is og bedre fremkommeligheten i boliggatene. Vi kan fortsatt ikke frakte bort all snøen umiddelbart fordi kapasiteten på deponiene er sprengt. Det vil enkelte steder være nødvendig å bruke deler av gatene og parkeringsplasser som lagringsplass for snø, sier direktør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.