Oslo-politiet opplyser at den ene av de to som ble hentet, ut sjekkes av ambulanse på stedet, men at vedkommende fremstår som uskadet. Den andre personen løp fra stedet, og politiet leter etter vedkommende.

Brannvesenet fikk melding om brannen kl. 21.56, og det ble observert flammer ut av vinduet. Det var kraftig røykutvikling, ifølge politiet.

Allerede kl. 22.11 hadde brannvesenet flammene under kontroll, opplyser 110-sentralen. Og bare litt over en halvtime etter at brannen først ble meldt, var den slukket.

Brannen var i en nyere boligblokk, slik at den enkelte leilighet også er en såkalt branncelle, som forhindrer rask spredning.