Kraftig brann i bilverksted slukket

Politiet melder om en kraftig brann på Økern i Oslo. Det skal være åpne flammer fra et bilverksted, og personer i flere tilstøtende bygg blir evakuert.

Klokken ti over halv to sier politiet til Aftenposten at brannen er slukket.

– Det som har brent er en bil inni et rom i et bilverksted. Brannen er nå slokket, sier vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun i Oslo Brannvesenet.

Brannvesenet jobber nå med etterslukking og å lufte ut røyken.

– Vi jobber med å hurtigs mulig gå over til normalsituasjon, sier Hovtun.

Han påpeker at det aldri er bra med brannrøyk, så hvis det er noe røyk i nærheten, bør folk holde seg unna den.

– Lukk vinduer og steng ventiler, man skal ikke utsette seg for brannrøyk, minner han om, selv om brannrøyken i nærheten av denne brannen nå avtagende, sier han.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ikke meldt om skadede

– De er en del røyk ennå, men det begynner å avta. Men vi oppfordrer alle i nærheten til å holde vinduene lukket, sier operasjonsleder Kari Klævold i Oslopolitiet.

Det er ikke meldt om skadede personer, skriver Oslopolitiet på Twitter.

– Det ble meldt om noen smell da det begynte å brenne, noe som tyder på at det var vinduer som gikk. Men det vet vi ikke ennå, sier Klævold.

Brannvesenet frykter at verkstedet kan brenne ned, og hadde syv bilder og 20 brannfolk på stedet for å hindre at brannen spredte seg til nabobyggene.

I forbindelse med brannen ble krysset Økern Torgvei/Økernveien stengt. Dette påvirker i liten grad trafikkavviklingen i fredagsrushet, fordi det er en vei inn til et industriområde.