SISTE: T-banen er i gang igjen mellom Majorstuen og Holmenkollen. Strekningen mellom Holmenkollen og Frognerseteren blir betjent av busser.

Flere tusen store og små som var på vei til Holmenkollen i forbindelse med Barnas Holmenkolldag ble forsinket på grunn av kollektivproblemer søndag.

Snøfall og vekselproblemer gjør at det ikke kjøres tog mellom Holmenkollen og Frognerseteren på T-banens linje 1 søndag. Problemene har vart siden søndag morgen.

6000 barn

I en periode på formiddagen var problemet mye større. Rett før klokken 10 meldte Sporveien at T-banetrafikken mellom Holmenkollen og Frognerseteren ble satt ut av drift.

– Skiforeningen har satt inn 14 leddbusser som alternativ trafikk. Politiet mener at det ikke er forsvarlig å kjøre leddbuss mellom Besserud og Holmenkollen. Derfor går det heller ikke busser akkurat nå, kunne pressevakt Jan Rustad i Sporveien fortelle rett før klokken 10.

Rustad minner om at reisegarantien gjelder. Det betyr at folk kan ta taxi, og sende regning til Sporveien når forsinkelsen er på over 20 minutter.

Redusert fremkommelighet

Tore Solberg, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, forteller at det er tjenestemenn på stedet som har bestemt at leddbussene ikke skal få lov til å kjøre til Holmenkollen.

– På grunn av stor trafikk og redusert fremkommelighet er det restriksjoner på busstrafikken, sier Solberg.

Også lørdag morgen var det problemer med T-banetrafikken mellom Majorstuen og Frognerseteren. Da ble det satt inn busser.

Kommunikasjonssjef Trine Rom Giving i Skiforeningen sier ved 10-tiden at arrangementet går som planlagt.

– Her oppe flyter alt kjempefint, men det er jo synd med problemer i kollektivtrafikken på en sånn dag som denne når det er flotte skiforhold i Marka, sier Giving.