Onsdag denne uken ble en mann i slutten av 20-årene truffet av flere skudd på Holmlia i Oslo, men er ikke livstruende skadet. Ingen er pågrepet i saken.

Dette er bare én av flere alvorlige hendelser på Holmlia den siste tiden.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler har i årevis fulgt utviklingen i Oslo-politiets arbeid mot gjenger, og etterlyser nå et eget «gjengpoliti».

– Så lenge politiet ikke klarer å jobbe tett på for å avdekke selve gjengstrukturen, ta bakmenn og avverge hendelser, risikerer vi hevnspiraler. For gjengene handler det om å gjenopprette ære og status, kontroll over områder og narkotikaomsetning, sier Bøhler til Klassekampen.

Regjeringen har bevilget politiet i Oslo 30 millioner til forebygging i 2018, men til tross for at pengene ennå ikke er på plass, setter politiet inn ekstra ressurser på Holmlia.

– Nå later vi som om pengene har kommet og iverksetter en styrking av det forebyggende arbeidet, sa John Roger Lund, leder for enhet øst i oslopolitiet til NRK fredag.

Bøhler er glad for det, men mener det ikke er nok.

1. mai i fjor ble Oslo politidistrikts seksjon for organisert kriminalitet nedlagt som en del av politireformen.

– Sakene preges gjerne av at hverken gjerningsmann, offer eller vitner ønsker å snakke med politiet. Jeg mener sterkt at det var et feilgrep å legge ned seksjonen mot organisert kriminalitet, sier Bøhler til avisen.