Hagen kjøpte kunst-treet på Burning Man-festivalen i USA i fjor høst. Han ønsket å gi treet til Oslo kommune som en gave. Nå sier Hagen imidlertid til Dagens Næringsliv at han har spilt inn for kommunen at de kan låne treet i tre til fem år og så vurdere forlengelse eller å motta gaven på varig basis.

Uansett har Hagen lovet å dekke kostnadene til installasjon, strøm og forsikring.

Treet skal være 14 meter høyt og har selvlysende blader med skiftende farger og mønstre. Kunstneren Alexander Green står bak. Han er i ferd med å konstruere en mindre utgave som skal testes for vær og vind.

Kommunen har laget en liste over seks mulige plasseringer for treet: Vippetangen, Kontraskjæret, Langkaia, Sofienbergparken, Myraløkka og Kuba.

– Vi er helt i startgropen, så jeg kan ikke gi noen detaljer. Men treet er en spennende kunstinstallasjon, som det er moro å jobbe med, sier skulpturkonservator Ingrid Skard Skomedal i kulturetaten i Oslo kommune.