– Jeg gleder meg til å gå først i toget. Bestemoren vår er på besøk fra Pakistan. Det blir ekstra stas at hun skal se på oss gå i tog, sier Layba Khan (13) som skal gå i barnetog sammen med tre søsken.

– Jeg skal holde en tale på norsk for å fortelle om visjonen bak Pakistan. Jeg gleder meg veldig, sier Iyan Hashim Awan (14).

I hele sommerferien har 40 norsk-pakistanske barn ligget i hardtrening fordi de skal opptre på den pakistanske nasjonaldagen 14. august. De skal blant annet holde taler og synge både den pakistanske og norske nasjonalsangen fra scenen.

Disse 40 skal gå først i barnetoget 14. august som starter på Ekebergsletta klokken 10.30.

Wasim Riaz

– I år venter vi det største barnetoget fordi flere barn fra Akershus og Buskerud har meldt seg på. Vi regner med at det kommer flere hundre barn, sier Abida Seher Awan.

Hun har som frivillig øvd med barna nesten daglig og gleder seg som en unge til den pakistanske nasjonaldagen.

– Vi vil også takke alle foreldre som har stilt opp frivillig og bidratt med det som er kjernen av frivillighet, sier medarrangør Samina Tagge.

– Viktig for vår identitet

Onsdag var flere av barna samlet i Oslo sentrum for å gjøre unna de siste forberedelsene. Zarah Sohail Raja (11) kommer helt fra Moss for å være med. I Oslo overnatter hun hos sin onkel på Furuset.

Wasim Riaz

– Jeg gleder meg til å stå på scenen og synge. Og så får vi is, akkurat som på 17. mai, sier Zarah.

Hennes kusine Sarah Noor Raja (16) synes dagen er viktig for mange unge med norskpakistansk bakgrunn.

– Jeg går både i barnetog på 17. mai og gleder meg til barnetog på 14. august. Selv om vi bor i Norge, må vi ikke glemme hvor foreldrene våre kommer fra. Jeg er stolt av å være norsk-pakistaner, sier Sarah.

– Vi er heldige som får gå i to barnetog, supplerer Sikandar Ali Khan (11).

Wasim Riaz

Festival

I 2003 tok Aamir Sheikh initiativet til å arrangere barnetog på Pakistans nasjonaldag i Oslo. Han kopierte den norske modellen der barna er i sentrum på nasjonaldagen.

For ett år siden ble barnetoget flyttet fra Frogner til Ekebergsletta. Dette skjedde etter at Pakistans ambassade samlet de fleste norskpakistanske foreninger til ett nasjonaldagsarrangement. Det var daværende ambassadør Riffat Masood som sørget for det.

I fjor ble det både leker, salg av mat og musikkinnslag på Ekeberg. I år vil den pakistanske drageflyveren Ajaz Ul Haq prøve å slå sin egen verdensrekord ved å ha over 1000 drager på én snor i luften samtidig. Rekordforsøket starter klokken 13. Dagen blir markert som en festival der det også blir musikkinnslag på kvelden. I år blir det tradisjonelt pakistansk musikk.

Wasim Riaz

– 5000 personer var innom Ekeberg for å feire i fjor. Det var aktiviteter fra morgen til kveld og salg av pakistansk mat. I år vil vi gjenta suksessen og oppfordrer alle til å komme, sier Tagge som er daglig leder i Kulturkonsulenten.

Hun legger til at også flere moskeer samarbeider med dem for å markere dagen.

Viktig med inkludering

Aamir Sheikh sier at dagen er også viktig for å fremme likestilling.

Bjørke Magnus Knutsen

– Den pakistanske nasjonaldagen er blitt markert i Oslo i over 40 år, men bare for menn. Ved å starte et barnetog fikk vi også inkludert kvinner og barn. Derfor er jeg glad for at barnetoget har vokst fra år til år. Jeg oppfordrer alle til å delta, sier Sheikh.

Barnetoget starter på Ekebergsletta klokken 10.30 tirsdag.