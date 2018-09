– Vi ser nå at selv med kontrollrutinene til stede så er det ikke tilstrekkelig for å forhindre større skandaler. At det kan være utro tjenere i et kommunalt system det kan man ikke alltid garantere seg mot, men jeg tror det kan være klokt å ha en ekstra runde her i bystyret, svarte Johansen i bystyremøtet onsdag.

Inntil i fjor høst sa regelverket at når byrådet kjøper eiendom for mer enn 50 millioner kroner, må kjøpet godkjennes av et bystyreflertall.

I fjor sommer la byrådet frem et forslag om at denne regelen skulle endres.

Byrådet ville ha fullmakt i eiendomskjøp, uavhengig av hvor store og kostbare de måtte være.

Fakta: Slik ønsket byrådet å gjøre det lettere for kommunen å kjøpe eiendom Byrådet ønsket å kunne kjøpe tomter uten at det behandles i bystyret.

De ønsket også at de kommunale foretakene, som Boligbygg, skal kunne kjøpe eiendom for opp til 150 millioner kroner uten at det behandles i bystyret.

I tillegg ønsket byrådet å kunne selge tomter og eiendom for opp til 50 millioner kroner uten behandling i bystyret.

Forslaget møtte motstand i bystyret. Blant annet mente Høyres bystyrerepresentant Øystein Sundelin at det ville gi manglende demokratisk kontroll.

Debatten kom etter et vedtak av bystyreflertallet, mot de borgerliges stemmer, om å bruke 338 millioner kroner på å kjøpe eiendommen Myntgata 2.

Byrådsleder: – Kan være klokt med kontroll

Onsdag redegjorde byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund, for granskningsrapporten om Boligbygg-saken, som ble lagt frem denne uken.

Redegjørelsen ble etterfulgt av muntlig spørretime.

– I juni i fjor fremmet byrået en sak der man ønsket ubegrenset fullmakt til å kjøpe eiendom. Mener byrådet fremdeles at det er god og riktig politikk? spurte Sundelin.

Både Kjetil Lund og finansbyråd Robert Steen ba om at spørsmålet skulle diskuteres under budsjettbehandlingen i slutten av september.

Rolf Øhman

Det fikk både Morten Stensrup (H) og Eirik Lae Solberg (H) til å gjenta spørsmålet.

– Innser byrådet nå verdien av at bystyret skal behandle større eiendomstransaksjoner, både for å få en debatt, men også som en kvalitetssikring? spurte Lae Solberg.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) svarte med å vise til at dette ikke lenger er et forslag som foreligger, men ga Lae Solberg rett i at en ekstra kvalitetskontroll «kan være klokt.»

Johansen erkjente også at byrådet «åpenbart ikke har vært godt nok forberedt til disse store kjøpene».

– Ikke godt nok forberedt

Forslaget om ubegrenset fullmakt ble opprinnelig begrunnet med at byrådet ville sikre nok tomter til barnehager, skoler og andre kommunale tjenester, og at det ofte tar lang tid å behandle tomtekjøp i kommunen.

– Kjøp av selv mindre eiendommer er ofte tidkrevende prosesser i kommunen. Vi har eksempler på at eiendomsaktører som inngår avtaler med Oslo kommune, krever millionbeløp for hver måned saken venter på politisk behandling. Det er uheldig for kommunen, sa byrådssekretær Anders Røberg-Larsen (Ap) til Aftenposten den gang.

Etter at Dagens Næringsliv avslørte Boligbygg-skandalen i oktober, falt byrådets forslag om ubegrenset fullmakt – men en høyere beløpsgrense ble vedtatt.