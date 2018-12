Fredag kveld og natt til lørdag holdt trafikkorpset i Oslo politidistrikt fartsmålinger på E6 fra Furuset og ned mot sentrum. Fire personer mistet førerkortet, deriblant en drosjesjåfør som skyldte på at han måtte på do.

Men det aller styggeste tilfellet ifølge politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, Finn Erik Grønli, var altså den unge mannen som var ute og trimmet hestekreftene på pappas BMW.

– Det er det dobbelte av fartsgrensen på stedet. I tillegg kjørte han på høyre side i feltet og passerte andre biler i en vanvittig hastighet, sier Grønli.

På tofelts motorvei, slik det er gjennom Alnabru, skal venstrefilen brukes som forbikjøringsfelt.

– Han tenkte ikke på det, han kjørte forbi der det var åpning og tok null hensyn til andre, sier Grønli.

Skulle på McDonalds

Da trafikkorpset oppdaget BMW-en fulgte de etter, men de hadde problemer med å følge de 400 hestekreftene som suste ned mot sentrum.

Etter 2,3 kilometer bremset han opp og svingte inn på MCDonalds drive-in på Alanbru.

– Han var på vei bort til køen da vi fikk avsluttet målingen som endte med en gjennomsnittshastighet på 161 km/t.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Trafikkorpset har god grunn til å tro at den unge mannen holdt en mye høyere fart ettersom nedbremsingen for avkjørselen krevde at han sakket ned på farten.

Den fartsglade unggutten hadde ikke problemer med å forstå at han hadde kjørt altfor fort, og aksepterte å bli fratatt kortet på stedet.

Saken er ifølge Grønli sendt til etterforskning. Han utelukker ikke at unggutten kan risikere soning.

Fakta: Dette sier loven om fartsoverskridelser: Ved hastighet på mellom 160 – 170 km/t i 80-sonen mister man førerkortet i 25–30 måneder. Blir man tatt i å kjøre imellom 130 og 140 i samme sone må man regne med å være uten førerkort i 8 til 13 måneder. KILDE: Lovdata

Skyldte på at han måtte på do

Totalt gjorde Trafikkorpset fire førerkortbeslag på E6 ved Furuset natt til lørdag. Blant dem to drosjesjåfører som trolig må finne seg noe annet å gjøre i en periode.

– Han ene kjørte i 117 km/t i 80-sonen. Han var eier og løyveinnehaver, og det kan jo få litt konsekvenser hvis han lever av å være drosjesjåfør, sier Grønli.

Den andre drosjesjåføren hadde det enda mer travelt og ble tatt med en gjennomsnittsfart på 138 km/t. Han hadde imidlertid håpet å komme unna forelegg med en forklaring.

– Han forklarte til oss at han måtte så veldig på toalettet og lurte på om vi kunne kjøre bort på Shell i Grensesvingen så han kunne gå på toalettet.

Men historien holdt ikke helt vann. Politiet som kjørte bak hadde fulgt ham forbi Esso-stasjonen i Ulvensplitten.

– Da raknet forklaringen hans, og han modererte det behovet, kan Grønli fortelle.

En utenlandsk håndverker må også finne alternative transportmuligheter i tiden fremover. Han ble tatt i 119 km/t og ble fratatt førerkortet.

Unge menn i pappas bil er symptomatisk

Unggutten i pappas BMW hadde med seg en kamerat i passasjersetet. Ifølge Grønli er dette symptomatisk.

– Nesten hver gang vi har kontroll, er det unge menn som bryter fartsgrensen.

I tillegg til fire førerkortbeslag ble det skrevet ut fire forenklede forelegg, deriblant for høy fart. En annen unggutt holdt for høy fart og kort avstand til bilen foran.

