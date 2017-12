«Glem hygge, det å kose seg med livets enkle gleder», starter artikkelen i den britiske storavisen The Guardian forklarende.

Det skandinaviske ordet har fått internasjonal oppmerksomhet de siste årene og ble i år adoptert som et engelsk ord i den anerkjente ordboken Oxford English Dictionary.

Men artikkelen handler ikke om hygge, skal man tro The Guardian, men om Oslo-symbolet Syverkiosken ved Alexander Kiellands plass (som man jo skulle tro er en plass mange går for hygge, journ.anm.).

Her har det blitt servert pølser siden 1979, og britene har latt seg sjarmere.

«Smaken er med ett behagelig, men på samme tid også deilig krydret», skriver skribent David Atkinson før han skryter av den sterke sennepen.

«Fin knakk og pene pølser. Litt tørre, med en uvant, krydret ettersmak.», skrev Aftenpostens anmelder om pølsene på Syverkiosken i 2009.

Han oppsummerer pølseopplevelsen, som han får servert med den lokale leskedrikken Tøyen-Cola, med følgende lovord: «Jeg er fortapt i et øyeblikk i pølsehimmelen».

The Guardians Oslo-utsendte biter seg merke i konseptet lompe: Wienerpølsen er ofte ikke servert i brød, men i en «tykk potetpannekake».

Han skriver også om pølsekiosken som et forvitrende fenomen. Det var en gang mer enn 40 slike kiosker i den norske hovedstaden, men nå er det bare Syverkiosken igjen, ifølge The Guardian.

Syverkiosken kan være den siste i indre by, men Lennarts på Alnabru er i alle fall fortsatt i drift, ifølge Aftenpostens kilder.

Erlend Dahlbo har 26 års erfaring som pølseselger for enkeltmannsforetaket Syverkiosken. Han tok i sin tid over for sin far Ernst Dahlbo som startet opp pølsekiosken for snart 40 år siden.

– For nordmenn er ekte pølser smaken av nostalgi, sier Dahlbo til The Guardian.