Havarert svane skapte lange køer på Ring 3 i Oslo

En forvirret svane skapte stillestående kø i østgående felt på Ring 3 ved Smestadtunnelen i Oslo søndag ettermiddag. Både en politipatrulje og en bil fra Falken kom til stedet og forsøkte å få svanen ut av tunnelløpet – forgjeves i første omgang.

– Det er riktig at vi har hatt en større redningsaksjon av en svane. Det skapte stillestående kø i et kvarter, humrer operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt.

Det var en vanlig svane, om enn litt fortumlet, som av uviss grunn gikk inn for kræsjlanding i tunnelen. Det er uklart om den hadde spist så godt i vinter at den ble tyngre enn planlagt. I alle fall hadde den vanskelig for å ta av igjen når den først gikk inn for landing foran biler på søndagsutflukt.

– Kanskje er det tyngre for en svane å ta av fra asfalt enn fra vann, sier Solberg.

Til tross for at det var flere voksne som forsøkte å få den til å lette, viste svanen liten vilje til å ta av.

– En stund så det ut som om den kom til å fly rett i tunneltaket, men den klarte å ta av like ved tunnelåpningen, og fløy av gårde ut i det fri. Den så ut som den var i fin form, opplyser Solberg.

Han forteller at politiet fra tid til annen har utfordringer med andefamilier på Frognerstranda som kommer ut i veibanen, men en svane har han ikke hørt om før.

– Heldigvis ble den ikke påkjørt. Vi lo godt etterpå, sier Solberg, som også delte episoden på Twitter.