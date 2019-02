Kalesjen på barnevognen var oppe og tok imot for fallet, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Barnet har fått et sår på nesen og har røde merker på brystet, og blir sjekket på legevakten.

Brann- og redningsetaten rykker ut til stedet for å rydde opp.

Politiet fikk melding om hendelsen rett før klokken 18.

– Like før klokken 18 var det en melding om et takras fra Hjelms gate, hvor et lite barn ble truffet av noe av det som falt ned. Barnet fikk noen lettere skader, sier fungerende stedfortreder ved Majorstuen politistasjon, Alexander Ranvig, til Aftenposten.

Brann- og redningsetaten fjerner is og snø fra bygget som potensielt kan føre til nye ulykker.

Ingen merking utenfor bygget

Det var ingen merking av fare for takras utenfor bygget hvor raset skjedde fra.

På andre siden av gaten, på et annet bygg, var det to skilt som markerte fare for takras.

Politiet oppretter sak etter hendelsen ettersom et barn ble lettere skadet.

– Mener politiet det var for dårlig merket?

– Det blir opp til juristene å avgjøre, sier Ranvig.