Fire barn tatt av politiet i Oslo i natt

En bilfører som kjørte i Tvetenveien på Haugerud ved 03.40-tiden i natt ble overrasket av flere gjenstander som ble kastet på bilen hans. Det var blant annet flasker.

Da bilføreren gikk ut av bilen for å snakke med gruppen som sto bak kastingen, ble han møtt av aggressive ungdommer som begynte å kaste flasker mot mannen. Han ble truffet i hodet, men ble ikke skadet.

Kjørte vekk

Føreren valgte da å kjøre fra stedet. Han ringte samtidig politiet som kom til stedet etter kort tid. Ifølge bilføreren var det snakk om cirka ti ungdommer.

– Det var flere ungdommer på stedet. De løp da vi kom, men vi fikk tak i fire av disse. Vi tror at det er ungdommer som var med på å kaste gjenstander på bil og fører. De som ble tatt er 12–15 år gamle, sier Tor Jøkling, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Han forteller at det var ikke så lett å håndtere ungene som ble anholdt.

– Det viste seg at disse hadde vært i kontakt med både politiet og barnevernet tidligere. Jeg har også fått tilbakemeldinger om at oppførte seg ufint mot politiet i natt, sier Jøkling.

På grunn av sin lave alder ble ungdommene kjørt hjem til sine foreldre.

– Vi har tatt prat med foreldrene deres. Og så får barnevernet en melding om dem. Videre blir de fulgt opp i regi av barnevernet og forebyggende avdeling hos politiet, sier Jøkling.

Blir anmeldt

Til tross for sine lave aldre blir de fire anmeldt.

– Her var det mange alvorlige forhold. Bare det å kaste gjenstander på en bil kan føre til at bilen kan kjøre ut av veien. I tillegg ble det kastet gjenstander på føreren. Derfor vil vi anmelde saken. Og så får vi se an om vi får tak i ungdommene som løp fra stedet, sier Jøkling.

Siden den kriminelle lavalder er 15 år i Norge, vil ikke de unge under 15 år risikere straff for dette.

Operasjonsleder Jøkling legge rikke skjul på at han er forbauset over at så unge gutter befant seg utendørs midt på natten.

– Det er ikke normalt at unge i den alderen er ute så sent på natten. Vi skulle håpet at de var hjemme i sengen.