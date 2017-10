Buss for togkaos

På grunn av en feil med kjøreledningen har togforbindelsen mellom Skøyen og Sandvika vært stengt i flere timer i kveld. NSB har satt opp buss for tog fra Oslo til Sandvika. Men særlig samkjørt er opplegget ikke.

Aftenpostens medarbeider, Per Annar Holm, kom med buss til Sandvika, på vei til Tønsberg. Bussen ankom fire minutter etter togets normale avgangstid. Toget gikk som normalt. Det ventet ikke på bussen med passasjerer.

– Det neste toget skulle ordinært gå om en halv time. NSB satte opp en buss som skal ta oss på en lang natts ferd på kryss og tvers gjennom Vestfold, sier Holm.

– Mange må nok regne med forsinkelser

– Det er en kontaktleding på spor 4 utenfor Lysaker stasjon som har falt ned, det betyr redusert tilgang på spor, og færre tog får kjøre vestover og østover, sier pressevakt i Bane Nor, Hilde Marie Braaten.

Han er ikke alene om å slite med hjemturen i oktobernatten. Klokken 19.30 begynte Bane Nor arbeidet med å få opp kontaktledingen som falt ned i spor 4 på Lysaker.

– Hele stasjonen ble gjort strømløs mens vi arbeidet på linjen, men nå vil vi snart åpne for trafikk på noen av sporene, sier pressevakt Hilde Marie Braaten i BaneNor klokken 22.05. 20 minutter senere la Bane Nor ut en melding om at de ikke vet hvor lang tid arbeidet vil ta.

Men alt er ikke helsvart:

– Vi regner med at togtrafikken vil gå som normalt tirsdag morgen, sier pressekontakt Liv Eggebø I NRK. Hun oppfordrer kundene til å sjekke NSB for oppdateringer.

Hun har ogs¨å en liten gladmeldignn til de reisende som rammes: – Reisende med gyldig NSB-billett kan benytte Ruters tilbud på strekningen mens toget ikke går.