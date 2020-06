Det meldes om unormalt mye mygg i Oslo. Ekspertene vier spesielt én art stor interesse.

Det summes på sosiale medier om mygginvasjon i Norge.

Akkurat denne myggen bodde i Brasil, men dens slektninger bor i Oslo. Felipe Dana / AP / NTB scanpix

29. juni 2020 08:58 Sist oppdatert nå nettopp

Dette er noen av reaksjonene på sosiale medier.

Selv om det ikke er gjort konkrete myggmålinger i Oslo, melder mange at det blodsugende, irriterende insektet som i ytterste konsekvens kan overføre farlige sykdommer, er flere enn på lenge.

Hvilken mygg?

Frode Ødegaard jobber ved NTNU Vitenskapsmuseet. Han har to teorier når det gjelder myggmeldingene: T-banemyggen eller en av de 39 andre artene i Norge.

T-banemyggen har vært påvist i Norge siden 1970-tallet, men ble endelig bekreftet i vår. Den har fått navnet sitt fordi den overvintrer i baderomsavløp og tunneler.

– Men hvis folk er stukket hjemme hos seg selv, er det nok en annen myggart. I stillestående vannansamlinger kan mygg legge eggene sine. Det trenger ikke være mye, det kan være leveområder i bakgårdene til gamle bygårder, forsenkninger på tak eller kunstige dammer.

Oslo sentrum har ikke vært myggfri tidligere, men asfalt og brostein er ikke myggens favorittsted. Men den kan overleve i temporære dammer (søledammer) hvis det er jevnt med regn. Larveutviklingen tar rundt tre uker.

Frode Ødegaard ved NTNU Vitenskapsmuseet tror myggen i Oslo kan ha formert seg på grunn av gunstig klima. Erlend Aas, NTB scanpix

– Det var en kald vår, så da var det fuktig lenge utover forsommeren. Sånn sett er det bra for mygghabitater. Kanskje mange av dem klarte å utvikle seg, og det er det vi ser resultatet av nå, sier Ødegaard.

– Oslo kommune har som mål å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger. Kan det være en grunn for at det blir flere mygg?

– Nei, myggen liker seg ikke i rennende vann. Men hvis det blir overløp eller avsnevringer, kan det helt lokalt øke myggbestanden. Det er knott som liker bekker, sier Frode Ødegaard.

– Folk kan begrense myggens utbredelse

Gunnar Hasle, lege ved Reiseklinikken, har også et inntrykk av at det er mer mygg i Oslo nå enn de siste årene.

– Jeg har ikke noe kvantitative data på det, men inntrykket mitt er at de er flere, sier Hasle som er bosatt på Nordstrand.

Han mener folk selv kan være med på å begrense myggens utbredelse.

– Nå er det en del tunge regnskyll, og hvis du det står et spann ute som blir fylt med vann, eller en trillebår som blir et vannreservoar, så vil det danne seg mygglarver. Alle kan passe på at det ikke blir for mye mygg, sier Hasle.

En blikkboks eller et bildekk der det kan samles vann, er også ideelle steder der myggen klekkes, sier Hasle.

– Jeg anbefaler alle å se etter steder på sin eiendom der myggen kan klekkes, sier han.

Har fått flere henvendelser

Preben Skrede Ottesen, avdelingsdirektør i seksjon for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet (FHI), sier de har fått flere henvendelser fra medier, men også fra innbyggere spesielt på Grünerløkka om mygginvasjon i hovedstaden.

– Det vi må finne ut, er hvilken myggart det er snakk om. Er det en av de vanlige? Er det T-banemyggen eller en ny invadert art? Det vet vi ikke ennå, sier Ottesen.

For å slå fast hvilken art det er, må myggen fanges i et insektglass og sendes til Trondheim og Norsk institutt for naturforskning (Nina). Der har de et prosjekt gående som skal gi økt kunnskap om myggarter i Norge. Her kan de slå fast genetisk hvilken type mygg det er snakk om.

Og om det er T-banemyggen som stikker seg spesielt frem i Oslo.