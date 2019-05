SISTE: Politiet har funnet en etterlyst bil som settes i forbindelse med ransforsøket.

Mandag ettermiddag rykket politiet først ut etter melding om brann i en bil nederst i Kongsveien i Gamlebyen i Oslo.

Politiet opplyser på Twitter kort tid før 14.00 at en person løp stedet og satte seg inn i en blå bil og kjørte fra stedet. Den ble sist sett i retning St. Hallvards Plass.

#Oslo Brenner i en bil nederst i Kongsveien. Vi søker etter en person som løp fra stedet og satte seg i en himmelblå bil som kjørte fra stedet. Bilen kan være en Toyota. Bilen sist sett retning St. Hallvards Plass. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 6, 2019

Klokken 14.02 fikk politiet så melding om et ransforsøk hos en gullsmed i Nedre Slottsgate. Det viste seg at dette var hos Urmaker Bjerke.

– Vi får inn melding om at det er to menn som løper mot butikken, og vitner forteller at det ser ut til at de har tohånds skytevåpen, forteller operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo-politiet til Aftenposten.

De to mennene klarer imidlertid ikke å komme seg helt inn i forretningen.

Hans O. Torgersen

– Det er sikkerhetstiltak hos Urmaker Bjerke som gjør at de ikke kommer seg inn i butikken.

– Ser dere bilbrannen og ransforsøket i sammenheng?

– Det er en av hypotesene vi arbeider med.

Ved omtrent samme tidspunkt skjedde det et forsøk på ran av Urmaker Bjerke i Nedre Slottsgate.

Et øyenvitne noterte nummeret på bilen som de to mennene flyktet fra Nedre Slottsgate i. Dette var en blå/lilla Mazda 323 LX med kjennemerke BN 79195. Politiet etterlyste denne og ved 15-tiden ble den funnet på Bygdøy.