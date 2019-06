Lagmannsretten frifant en av de tiltalte i Ensjø-drapssaken

Den 32 år gamle norskpakistaneren ble dømt til 16 års fengsel i Oslo tingrett i juni i fjor. Saken ble anket inn for lagmannsretten som etter en totalvurdering konkluderte med at det ikke er tilstrekkelig bevist at han var implisert i drapet.

Gjerningsmannen, en 41 år gammel portugisisk statsborger, er dømt til ti og et halvt års fengsel, seks måneder kortere en dommen fra tingretten. Retten bemerker at han i betydelig grad hadde samarbeidet med politiet.

Den 32 år gamle norskpakistaneren som bestilte drapet er i begge domstoler dømt til 19 års fengsel, mens en 34 år gammel norskiraner som var kontaktperson mellom de to ble dømt til 13 års fengsel, også dette det samme som i tingretten.

Aqeel Shazad (31) ble skutt og drept på en Shell-stasjon på Ensjø.

– Drapet fremsto som en ren henrettelse, og som et resultat av en sammensvergelse. Politiet mente således at det var godt planlagt, og at de som sto bak, hadde satt opp en felle for Shahzad, skrev Oslo tingrett i sin kjennelse.

Portugiseren sa ja til oppdraget fordi han var i en vanskelig økonomisk situasjon, blant annet på grunn av omfattende narkotikagjeld til hovedtiltalte. Angivelig skulle han motta 5.000 euro for drapet.

Flere av de tiltalte ristet på hodet da han kom med denne forklaringen i tingretten. Samtlige bortsett fra portugiseren har nektet straffskyld for alt de er tiltalt for, og både hovedtiltalte og de to som skal ha bidratt med tilrettelegging og planlegging anket skyldspørsmålet.

Ankesaken startet 2. april og pågikk fram til 31. mai.