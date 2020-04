Seks barn og fem voksne er tatt ut i karantene etter at en ansatt ved AKS ved Nordtvet skole har fått påvist koronasmitte. Det var rektor ved skolen Katrine Sølvberg, som informerte foreldrene.

I e-posten står det at den smittede ikke har vært på jobb siden mandag. Alle som har vært i samme gruppe som den ansatte er nå altså tatt ut i karantene. Det skjer i tråd med anbefalingene fra bydelsoverlege i Grorud, Tracy Karoline Harding. Rektor skriver i e-posten at dette er en påminnelse om hvor viktig det er å avgrense kontakt mellom grupper for å avgrense smitte.

I en SMS til Aftenposten bekrefter Sølvberg informasjonen i e-posten. «Bydelsoverlegen har sagt det er trygt å åpne på mandag fordi alle rutiner innen smittevern er fulgt», skriver Sølvberg i sms-en. Hun forteller at skolen har fått bistand fra bydelsoverlegen.

«Vi har gode rutiner for renhold og lokalene blir vasket godt ned før oppstart mandag. Alle ansatte er informert og skal ivareta gode rutiner i forhold til smittevern», skriver Sølvberg i e-posten.

Hun minner samtidig foreldrene på å snakke med barna om viktigheten av å vaske hender og holde avstand før skolen starter igjen mandag. «Vi gleder oss til å se alle på 1.–4. trinn og gruppene», avslutter Sølvberg.