Forny månedskortet ditt som vanlig i april, selv om du reiser mindre enn normalt eller til og med ingenting.

Det oppfordrer Høyre-toppene Eirik Lae Solberg og Nicolai Langfeldt i Oslo. De har selv hjemmekontor om dagen, men har likevel valgt å fornye. Nå ber de andre om å gjør det samme.

– De siste 15 årene er det bygget opp et fantastisk kollektivtilbud, som innbyggerne har stor glede av og som et bredt politisk flertall har stått bak. Nå er vi i en situasjon hvor Ruter taper mer enn 350 millioner kroner i måneden, som setter det hele i fare, sier Solberg.

– De av oss som fortsatt er i full jobb, men har hjemmekontor, kan bidra til at Ruter overlever ved å fornye månedskortet, sier han også.

Over natten forsvant 75 prosent av Ruters reisende. Det hjelper ikke på økonomien at alle billettkontroller er stanset og at folk oppfordres til ikke å reise kollektivt med mindre det er nødvendig.

Langfeldt deltar for tiden i reforhandlingene om Oslopakke 3.

– Vi forhandler om hvordan kollektivtransporten kan tas enda et skritt videre. Men vi får et nesten umulig utgangspunkt hvis kollektivselskapet ligger med brukket rygg etter krisen. Dette er en dugnad. På samme måte som mange nå ikke ber om refusjon på kulturbilletter, bør man også fornye månedskortet sitt, sier han.

Kassen kan gå tom

Denne uken ble Stortinget enige om nok en økonomisk krisepakke. Blant annet bevilges én milliard kroner ekstra på deling til kollektivtrafikken over hele landet, for å holde hjulene i gang.

– Dette reduserer usikkerheten inn mot påsken. Det trengte vi og alle våre samarbeidspartnere, slik at vi kan opprettholde denne kritiske samfunnsfunksjonen, sier Ruter-sjef Bernt Reitan-Jenssen til Aftenposten.

Men pengene holder ikke lenge.

– Det ligger an til at kassen er tom kort tid etter påske, sa samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo til NTB umiddelbart da avtalen ble kjent.

I et notat til bystyret har byrådet redegjort for koronakrisens økonomiske konsekvenser for det offentlige.

«Ruter har varslet at de ved å tære på egne reserver kun vil ha tilstrekkelig likviditet til å videreføre driften de neste 2–3 månedene», skriver byrådet.

Må kjøre mest mulig som normalt

Årsaken er at en stor del av Ruters budsjett – 53 prosent – kommer fra billettinntekter, og majoriteten av dette igjen kommer fra ulike periodekort. En gjennomsnittsmåned har kollektivselskapet normalt rundt 400 mill. i billettinntekter.

Denne uken lå mer enn 8000 ubehandlede søknader om billettrefusjon til behandling hos Ruter.

Antall avganger er redusert med 15 prosent. Men det er et politisk ønske om å opprettholde avganger, for å unngå trengsel og dermed smittefare.

Byrådet lovet tidlig at ingen kommunalt ansatte skal bli permittert som følge av koronakrisen. Permitteringer i ikke-kritiske deler av kollektivtransporten kunne spart penger. Men heller ikke Høyre støtter det.

– Det er en vurdering Ruter selv må gjøre, sier Solberg.

– Frem til nå har vært en tanke i det offentlige at man ikke bare skal skyfle utgifter rundt, altså fra kommunene til staten, ved å permittere. Det må vi for all del prøve å unngå, sier Langfeldt.

Høyre åpner også for at Oslo kommune, som eier, kan skyte inn penger som del av et spleiselag.

– En annen mulighet er at når staten nå gir kommunene korona-kompensasjon, så bør Oslo kommune og byrådet sørge for at noen av de pengene går til drift av kollektivtrafikken, sier Solberg.