Rundt hver sjette passasjer brukte munnbind på T-banen mandag

Det var ingen trengsel på kollektivtrafikken mandag morgen. Enten jobbet folk hjemmefra eller fulgte rådet om å spre reisingen. Mange brukte uansett munnbind.

Marta Bivand Erdal med barna Martin Kristoffer (7 1/2 år) og Agnes Marie (9 år) hadde akkurat rukket å ta av seg munnbind da Aftenposten mandag morgen traff dem på Stortinget stasjon. Jan T. Espedal

17. aug. 2020 09:59 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag morgen var den første store testen på om folk fulgte anbefalingen om å la være å reise kollektivt – om de ikke måtte.

– Ut fra hva vi har registrert hos oss denne morgenen har det ikke vært noen trengsel over hodet, på buss, T-bane og trikk. Så kan det selvsagt være unntak. Ved 09-tiden hadde vi 1200 busser ute, sier pressevakt Knut-Martin Løken hos Ruter.

– Dette er vi veldig, veldig glade for, sier Løken.

– Vi følger anbefalingene fra myndighetene. Vi informerer de reisende etter beste evne, med plakater og lydmeldinger om bord. Dette er en stor dugnad, det hviler et stort personlig ansvar på alle. Vi kommer ikke til å gå rundt og passe på at folk tar på seg munnbind når situasjonen tilsier at det er nødvendig, sier han.

Yini Yuan og Lisa F. Lysgård var to av mange som mandag debuterte med munnbind på T-banen. Jan T. Espedal

– Når kan vi ta av munnbindene?

Bildet han gir stemmer godt overens med hva Aftenpostens team kunne observere på T-banen og på Oslo S mandag morgen.

T-banevognene var stort sett under halvfulle. Det var få tilfeller der det ikke var en meter mellom passasjerene, og på stasjonene var det god plass. Alt i alt var det langt, langt færre reisende enn på en koronafri mandag.

Likevel brukte hver sjette til hver syvende passasjer munnbind.

I rulletrappen på Stortinget stasjon, på vei opp til Egertorget, traff vi på Marta Bivand Erdal med barna Martin Kristoffer (7 1/2 år) og Agnes Marie (9 år). De tre var litt i stuss. For når kan man ta av munnbindene?

– Vi kom til at det var såpass få rundt oss at vi kunne gjøre det, sier moren.

– Kunne like gjerne innført påbud

De tre hadde forberedt seg godt før reisen fra Ulsrud.

– Vi er nødt til å bruke T-bane til skolen. Jeg oppfattet at dette med munnbind var en anbefaling og ikke et påbud. Og at barn under ungdomsskolealder ikke trenger å bruke. Men barna vil jo gjerne bruke munnbind, og jeg tror at et påbud for alle hadde vært like greit, sier Marta Bivand Erdal.

Også Lasse Rygg brukte for første gang munnbind på T-banen mandag morgen, på Stortinget stasjon.

– Jeg trodde det skulle være flere, sier Rygg.

Helsemyndighetene anbefaler fra og med mandag bruk av munnbind i kollektivtrafikken i Oslo og Indre Østfold, når situasjonen er slik at det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Veldig rolig på Oslo S enn før helgen

Da Aftenposten nådde Oslo S ble inntrykket av få reisende ytterligere forsterket. Det var flere folk på jernbanestasjonen i forrige uke enn mandag morgen. På togene var det knapt halvfullt. I avgangshallen var det svært god plass. Også på tog var det enkelte som brukte munnbind.

Flere enn vanlig reiste med munnbind mandag. Men alt i alt var det få reisende i rushperioden. Jan T. Espedal