Ville rane til seg sixpack – tatt av politiet etter løpetur

To menn truet ansatte på Rema 1000 på Sofienberg med kniv i forbindelse med ran av en sixpack. En av mennene er pågrepet. Den andre er på frifot.

Nå nettopp

Ved 08.45-tiden lørdag fikk politiet melding om et ransforsøk fra Rema 1000 på Sofienberg. De ansatte hadde tatt hånd om to menn som forsøkte å rane til seg en sixpack med øl. Mennene truet med at de hadde en kniv.

Før politiet rakk frem til stedet, klarte mennene å løpe ut av butikken.

– Politiet observerer den ene mannen idet han løp bort fra stedet. Han ble pågrepet etter en løpetur, sier Marianne Heidenstrøm. operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Den pågrepne er en mann i 20-årene. Han er ifølge operasjonslederen siktet for ran. Den andre mannen er fremdeles på frifot. Politiet har foreløpig ikke funnet kniven som de mistenkte sa de hadde.

– Vi søker ikke aktivt etter den andre mistenkte, men går igjennom videoopptak. Saken vil bli etterforsket videre, sier Heidenstrøm.

Omtrent samtidig ble det observert to naskere på en Rema 1000-butikk i Mogata på Sagene. Der klarte to menn å ta med seg matvarer før de satte seg på en buss mot Oslo sentrum.

– Vi har fått stoppet bussen på Jernbanetorget og har anholdt to menn, sier Heidenstrøm.