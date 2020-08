Brudefølge stoppet trafikken for å danse i Oslo-tunnel – syv bilførere er anmeldt

Natt til lørdag fikk politiet flere meldinger om biler som stoppet i Oslos tunneler for å feire bryllup. Nå er syv sjåfører anmeldt.

Nå nettopp

«Melding om det som trolig er et brudefølge som stanset i Ekebergtunnelen, danset litt før de kjørte videre. Nå er de i Bjørvikatunnelen og blokkerer alle felt. Vi er underveis.», skrev politiet på Twitter rundt midnatt.

Etter hvert viste det seg at et brudefølge, som besto av flere biler, var på vei vestover. Underveis skal de ha stoppet flere ganger i tunnelene for å feire med dans.

Politiet fikk stoppet bilene ved Hjortnes.

– Vi fikk meldinger om at de hadde blokkert alle felter i Vålerengtunnelen. De stoppet flere ganger i tunnelene. Til slutt stanset vi alle bilene, sier Christian Krohn Engeseth, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Syv bilførere er nå anmeldt for brudd på veitrafikkloven. I tillegg er flere personer i følget anmeldt for ordensforstyrrelser. Etter at politiet hadde kontrollert førerne og passasjerene, fikk de festglade menneskene lov til å kjøre videre.

– Det er ikke helt greit å stanse trafikken i tunnelene. Vi forstår at det er god stemning, men det er ingen grunn til å stanse trafikken.