Det var i Prinsdal, sør i Oslo, fredag kveld, noen minutter før midnatt. En vennegjeng med fire unge menn hadde akkurat vært inne og spist på Prinsdal Grill og sto utenfor da en mann nærmet seg. Politiet mener å ha avdekket at drapsmannen kom til fots. Han var nærme da han løftet et våpen og skjøt en i vennegjengen, en 21 år gammel mann.

21-åringen falt. En av vennene hans skal ha gått til angrep på drapsmannen, men da trakk drapsmannen kniv og stakk 21-åringens venn gjentatte ganger før han løp fra stedet.

Erklært død på stedet

Politiet ble varslet klokken 23.51. Flere enheter rykket ut til adressen i Nedre Prinsdalsvei 77, også ambulanse ble sendt. Da de kom frem, var 21-åringens tilstand slik at helsepersonellet valgte livreddende innsats på stedet heller enn å frakte ham til akuttmottaket. Men det nyttet ikke. 21-åringen ble erklært død der og da.

21-åringens kamerat, som forsøkte å gripe inn, ble funnet like ved. Han fikk også behandling der og da, før han ble tatt med i ambulansen. Hans skader skal ifølge politiet ikke ha vært livstruende.

Politiet begynte straks arbeidet med å sikre spor og bevis. Vitner ble avhørt, teknikere undersøkte åstedet for å sikre spor. Kort tid etterpå sendte politiet ut en twittermelding med en beskrivelse av gjerningsmannen, en arabisk utseende mann med mørke klær som løp fra stedet. Senere har politiet opplyst at drapsmannen hadde dekket til ansiktet.

– Det gjør selvsagt etterforskningen vanskeligere, men vi står slett ikke i stampe. Vi har tro på at vi skal løse denne saken, sier Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt. Hun og staben har jobbet kontinuerlig siden drapet skjedde.

Avventer obduksjonen

– Det er klart det er noen utfordringer når slikt skjer i helgene, men vi har mulighet til å innkalle nødvendige ressurser, sier hun.

Én av utfordringene er at det kan bli ekstra ventetid før det foreligger resultater fra en obduksjon.

– Det blir obduksjon mandag. Vi ser frem til resultatene, sier hun. I tillegg er det svar fra tekniske undersøkelser som skal analyseres.

Hun ønsker ikke si noe om hva slags våpen som ble brukt, om politiet har sikret noe våpen eller om det er sikret tomhylser, prosjektil eller noe annet som kan si noe om drapsvåpenet.

– Mandag vil vi sette oss ned for å analysere alt etterforskningsmateriale som er blitt samlet inn. I tillegg skal det foretas flere avhør. Vi har folk ute i felt, sier Metlid.

Hovedteori: Målrettet drap

Politiet hadde ingen etterretningsopplysninger som kunne varslet om at noe slikt kunne komme til å skje. Det er heller ikke kjent noe som kan tilsi at 21-åringen eller de andre som befant seg på stedet da drapsmannen kom, hadde grunn til å vente et angrep.

– Vi undersøker det som måtte finnes av historikk og relasjoner som eventuelt kan hjelpe oss videre i etterforskningen. Det gjør vi alltid i slike saker, sier hun.

– At drapsmannen kan ha drept feil person er en hypotese vi ikke ser bort fra, men vår hovedteori er fortsatt at dette var et målrettet drap, sier Metlid.

Metlid opplyser at politiet har mottatt informasjon om både observasjoner, tips og andre ting.

– Vi har fått en del interessant informasjon, også om navngitte personer, som vi skal undersøke nærmere. Jeg håper at folk som kan sitte med kunnskap vil forstå at det er veldig viktig at de kontakter politiet, sier Metlid.