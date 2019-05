Klokken 20.36 søndag kveld ble politiet varslet om brann i en gammel bygård i Munkedamsveien i Oslo.

Det dreide seg om en brann i loftsetasjen. Første melding om brannen kom fra naboer som så røyk i en av leilighetene i gården. Deretter spredte brannen seg i takkonstruksjonen i bygården, og det var fare for at den kom til å spre seg til andre leiligheter i andre oppganger og i resten av kvartalet.

– Dette er en forholdsvis stor brann, med et omfattende slukningsarbeid, sier vaktkommandør ved 110-sentralen, Hans-Kristian Steen til Aftenposten ved 23.30-tiden søndag kveld.

Nødetatene er i Munkedamsveien, hvor det er bekreftet brann i en gammel bygård. Brannen er i leilighet 6 etg. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) May 12, 2019

Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

22 evakuert

– Vi har foreløpig ikke fått opplysninger om at noen er skadet, sier innsatsleder Runar Bjørsvik i Oslo-politiet.

– Tilsammen 22 personer er blitt evakuert. Hvor mange som får flytte hjem igjen, har vi ikke oversikt over enda, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB like før midnatt.

Innsatsleder for Oslo brann- og redningsetat, Jørgen Lie forklarte sent søndag kveld at brannvesenet hadde fått god kontroll på brannen.

– Det er en utfordrende bygningsmasse i og med at det er en eldre bygård. Vi kjørte på med mye ressurser og har hatt 27 mannskap i sving. Det ser ut til at vi har lykkes med de tiltakene vi har satt i gang, sier han.

To hjem er ødelagt

Lie melder at to leiligheter vil være ubeboelige etter brannen, både som følge av brannskader og rivningsskader i forbindelse med slukningsarbeidet.

– I en av leilighetene har det brent kraftig, det har også brent i takkonstruksjonen og i etasjeskiller i femte og sjette etasje. Vi vet foreløpig ikke hvor mange leiligheter brannen spredte seg til, sier Stokkli.

Operasjonslederen sier det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

Dette fremstår nå som en kraftig brann. Den skal i følge brannvesenet spre seg i takkonstruksjonen. omfattende evakuering på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 12, 2019

Kunne spredt seg videre i bygget

Vaktkommandør Steen bekrefter at potensiell spredning var et stort problem i slukningsarbeidet.

Brannen har vært i takkonstruksjonen i etasjeskillet mellom to etasjer i øvrig del av bygget. Den opprinnelige brannen, som startet i en leilighet, er ved 23.30-tiden bekreftet slukket. Samtidig jobber brannvesenet med å komme frem til områder i bygget der brannen har spredt seg og fremdeles brenner.

– Vi river konstruksjonen for å komme til der det har spredt seg. Spredningspotensialet er ikke avklart, men vi kan ikke utelukke at dette kan spre seg videre i det samme bygget, sier Steen.