Mandag la byrådet i Oslo frem tre forslag til det de kaller en sosial boligpolitikk.

Forslagene innebærer blant annet at kommunen i større grad skal kjøpe og eie boliger.

Målet er å skape «en tredje boligsektor», altså rimeligere boliger for folk som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at ambisjonen er at 20 prosent av alle nybygg i Oslo i fremtiden vil tilhøre denne kategorien.

Det er imidlertid uklart hvor stor andel av disse boligene som skal kjøpes av kommunen og hvor mye som blir resultatet av private initiativer.

Men ambisjonen er at kommunen går inn som en større aktør enn i dag.

– Vil presse opp prisene

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat i Oslo, er svært skeptisk til en slik utvikling.

Han mener det vil bidra til å presse opp prisene i boligmarkedet fremfor å dempe dem.

– Dette vil ikke hjelpe dem som etablerer seg. Når en stor aktør vil kjøpe opp mange nye boliger, presser de prisene opp, sier Lae Solberg.

Lae Solberg er også bekymret for hvordan kommunalt boligoppkjøp vil påvirke kommunens gjeldsbyrde.

– Det kan bli mindre penger til skole, barnehager, sykehjem og andre viktige områder, sier Høyre-toppen.

Han mener også at kommunen ikke har den samme byggekompetansen som profesjonelle aktører.

Da Aftenposten spurte byutviklingsråd Hanna Marcussen (MDG) om dette mandag, svarte hun at det må gjøres vurderinger av hvordan dette skal organiseres av kommunene, men «at vi har kompetansen».

Skepsis fra bransjetopp

Norsk Eiendom, en bransjeforening for private eiendomsaktører, er også bekymret for at kommunen skal kjøpe seg opp.

– Norsk Eiendom er usikre på hvilke konsekvenser det vil få for prispress i markedet at kommunen bruker store og direkte subsidieelementer på å skaffe boliger til den tredje sektor, sier daglig leder Thor Olaf Askjer.

Boligekspert og partner i Prognosesenteret, Bjørn-Erik Øye, uttalte mandag at byrådets forslag kan bidra til å stabilisere markedet.

– Hva tenker du om det?

– Det kan være en teori som holder stikk, men det kan like gjerne være en teori som har motsatt effekt, svarer Askjer og begrunner:

– Det oppstår en dynamikk når en stor kunde skal kjøpe masse. Det påvirker jo markedet. Ikke dit at den kunden får masse rabatter, men at den bidrar til å presse opp prisen.

Veidekke Eiendom er blant Norges største eiendomsutviklere. Administrerende direktør Øyvind Moen mener det finnes mange praktiske hinder for byrådets forslag.

Han påpeker at det vil kreve enorme investeringsrammer, og han mener det også kan bli komplisert om kommunen får en dobbeltrolle i forbindelse med regulering.

I stedet mener han nøkkelen ligger i å øke reguleringstempoet, slik at tilbudet blir større. Det samme påpeker Eirik Lae Solberg.

Byrådslederens svar

Byrådsleder Raymond Johansen understreker at det først er snakk om pilotprosjekter, før de gradvis vil bygge ut tilbudet med det som fungerer.

Han poengterer at det ikke er slik at «kommunen skal gjøre hele jobben alene».

– Etter hvert må vi opp i volum. Det må være lov å ha noen ambisjoner. Derfor sier jeg at opptil 20 prosent av nyboligmarkedet en gang i fremtiden bør være rimelige boliger. Det er både kommunen og private som må stå for det, skriver byrådslederen i en e-post.

– Flere mener at forslaget kan presse opp prisene. Hva tenker du om det?

– Jeg tror ikke eiendomsprisene går opp ved at vi tester noen nye veier inn i boligmarkedet og at private aktører gjør det samme. Formålet er jo å gjøre det lettere å etablere seg. Vi som kommune skal gjøre vår del av jobben, og så er jeg veldig opptatt av å legge til rette for private aktører som vil bidra til å gjøre det lettere for folk å få sin egen bolig.