Elever og skoleledelse reagerer på at det utpekes «hooketargets» på Oslo-skoler

– Jeg er helt for at alle skal hooke med hvem de vil, men ikke med personer som er valgt ut for deg. Dessuten er det ikke sånn at alle må eller vil hooke på fest, sier Siri Dueled (18), revysjef ved Edvard Munch videregående skole.

Klining, eller «hooking» som det populært kalles, er en stor del av festkulturen på videregående skoler i Oslo sentrum.

Samtidig finnes en tendens til at de peneste og mest populære elevene utpekes som «hooketargets», og det blir et mål for andre å kapre dem. Det bekreftes av en rekke elever Aftenposten har snakket med.

Skolen stoppet konkurranse

I midten av september ble en melding lagt ut i en Facebook-gruppe tilknyttet skolerevyen ved Edvard Munch videregående skole:

«Det velges 5 gutter og 5 jenter som er det vi kaller for «mål» for kvelden. Det deles ut premier. Gutter som hooker flest jente-hooketargets. Jenter som hooker med flest gutte-hooketargets. [ ...] Premien blir en gratis billett til den neste revyfesten. Følg nøye med fremover, for to hooketargets annonseres daglig. God jakt.»

Facebook-meldingen fikk en forelder ved Edvard Munch videregående skole til å reagere. Skoleledelsen innkalte revysjefene og festsjefene ved skolen til en samtale, der de ble enige om at slike konsepter er en uønsket på skolens revyfester. Konkurransen ble derfor aldri gjennomført.

– Jeg og mange andre ble overrasket og synes at det var litt rart da dette dukket opp. Skolen vår er så ny, så vi har liksom ikke et miljø for det, forteller Dueled.

Stein Kristian Dillevig, rektor ved skolen, forteller at skoleledelsen har tett dialog med revymiljøet.

– Elevene handlet voksent og ansvarsfullt, og trakk hooketargets som festinnslag. Det er viktig at slike tradisjoner ikke spres videre. Som rektor snakker jeg med elevene om konsekvensene av det de foretar seg, sier Dillevig.

Hooking er superdigg

Hele Norges «Helsesista», Tale Maria Krohn Engvik, tror konkurranser som «hooketargets» kan skape et uheldig press rundt noe som skal være frivillig og digg.

– «Hvordan skal jeg oppføre meg som target? Har jeg egentlig lyst til å hooke?». Jeg tror også det kan oppleves som et press hvis man aldri blir target. Noen vil tenke «Er det noe feil med meg?», sier hun.

Engvik tror det er viktig at ikke voksne moraliserer over ung «hookekultur».

– Hooking er en helt naturlig del av det å være ung. Forskjellen på hooking før og nå er at den kanskje er blitt mer overfladisk, mer synlig gjennom sosiale medier, og at samfunnet generelt er blitt mer seksualisert. Hooking er superdigg. Jeg hooket for 20 år siden også, men da lekte vi «nødt eller sannhet» og hadde ikke mobiltelefon, sier hun.

– Det er blitt veldig lavterskel å hooke. Da jeg gikk på ungdomsskolen fikk man horestempel nesten med en gang man klinte med noen. Her er det en mye mer åpen seksualitet, sier Ylva Stefferud (18).

Hun er en av tre revysjefer ved Hartvig Nissen videregående skole og forteller at hun opplever «hookekulturen» som befriende.

– Her kan man gjøre hva man vil. Man må absolutt ikke hooke med noen, men jeg synes at det er fint at det er så stor åpenhet rundt det.

Skaper usikkerhet og press

Maria Matland (18), en av de andre revysjefene ved Hartvig Nissen, forteller at «hooketargets» har eksistert i skolens revymiljø tidligere, blant annet da hun gikk i førsteklasse.

– Vi ønsker å gå bort ifra slike konkurranser. Både vi revysjefene og skolens ledelse er enige om at vi ikke synes noe om dette. Mange er usikre på seg selv på videregående, og slike konsepter skaper enda mer usikkerhet og press, sier Matland.

Hun er opptatt av at festene skal handle om å det sosiale og å ha det gøy.

Også revysjefene på Foss, Fanny Hamran (18) og Birgit Mangersnes (18), kjenner til fenomenet, men har valgt å styre unna hooketargets på sine revyfester.

– Vi tror det kan oppfordre til negative ting, for eksempel at folk blir hooket med mot sin vilje, sier Fanny Hamran.