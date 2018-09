Ruter har inngått avtale om leie av opptil 50 selvkjørende kjøretøyer – de første kommer i vinter

Nå er alt lagt til rette for at de selvkjørende bussene kommer til Oslo og Akershus i løpet av vinteren.

I forrige uke signerte nemlig Ruter og det danske selskapet Autonomous Mobility samarbeidskontrakt om utprøving av selvkjørende busser.

LES OGSÅ: I sommer ble denne selvkjørende bussen testet på Fornebu

– Vi måtte justere vår opprinnelige tidsplan for å få på plass et godt tilbud og sikre at alt ble gjort på riktig måte. Nå må vi søke om nødvendige tillatelser fra myndighetene i Norge før bussene kan settes i trafikk. Dette vil enten skje i slutten av 2018 eller på nyåret, sier Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester i Ruter.

Ruter

Han legger til at kontrakten er å regne som en stor milepæl i prosessen for å få selvkjørende busser til Oslo-området. I første omgang blir dette et prøveprosjekt med varighet i tre år. Ruter vil samarbeide med Oslo kommune og Statens vegvesen for å få gjennomført prosjektet.

– Vi ønsker å utvikle tilbudet underveis i prøveperioden og lære mest mulig. Målet er at bussene skal være en del av vårt ordinære tilbud om noen år.

Opptil 50 kjøretøyer

Det er foreløpig ikke bestemt hvor bussene blir satt inn, men områder som Sørenga, Kampen og Ås er blitt nevnt undervis. Siden topphastigheten på bussene hittil har ligget i underkant av 15 km/t, er det tidlig å sette disse inn i områder med mye trafikk. Ruter påpeker at ambisjonen er høyere fart enn 15 km/t på bussene.

Wasim K. Riaz

– Vi ser for oss at bussene i første omgang skal kjøre langs en rute. Det kan for eksempel være til og fra en T-banestasjon, eller til og fra et lokalt senter. Det er også aktuelt å bruke disse innenfor et sykehusområde. Vi ser også på løsninger der passasjerer kan bestille skyss med en app innenfor et område, sier Angelvik.

Ruter / Local Motors

Autonomous Mobility kan tilby Ruter tre busstyper med plass til 10–14 passasjerer. I tillegg er det aktuelt med en selvkjørende bil med plass til seks passasjerer. Hvilken busstype som til slutt kommer til Oslo, blir avklart senere i høst. Det vil utelukkende være snakk om elbusser.

– Hva slags busser vi får avhenger av hvor disse skal settes inn. Det er også mulig at vi får forskjellige typer busser som vi vil prøve ut. Antall kjøretøyer vil variere etter at vi kommer i gang, men vi er opptatt av å få til en flåte, eksempelvis i størrelsesorden 10 til 50 kjøretøyer, sier Angelvik.

Han understreker at tilbudet og teknologien vil utvikle seg undervis i prøveperioden. Ruter vil tilpasse dette for å gi kundene et best mulig tilbud.

Beløpet på kontrakten vil ikke være klart før alle detaljene er på plass. Ruter har, på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, 12,5 millioner kroner som selskapet fikk fra staten etter å ha kommet på annenplass i en konkurranse om smartere transport i Norge. Ruter vil også samarbeide med andre regioner, blant annet Rogaland, som jobber med tilsvarende løsninger.

LES OGSÅ: Stockholm har fått Skandinavias første førerløse buss i rute

Vil ha vert om bord

Selv om bussene er å regne som selvkjørende, vil en bussvert være ombord for å påse at alt går riktig for seg.

– Bussverten skal ikke styre bussen, men skal reagere hvis noe er i ferd med å gå galt. Målet vårt på kort sikt er at bussene kommer opp i 25 km/t og mer etter hvert når det er sikkerhetsmessig forsvarlig, og at vi ikke trenger en vert om bord, sier Angelvik.

Ruter / EasyMile

– Hvordan skal mulige uhell håndteres?

– Vi kjenner ikke til at det har vært alvorlige uhell i byer der man har prøvd selvkjørende busser. Blant annet fordi bussene har veldig mange sensorer. Ellers vil vi være i kontakt med politiet om hvordan slike ting skal håndteres.

Gode erfaringer

I ti uker fra midten av juni til utgangen av august i år hadde OBOS to selvkjørende busser i trafikk på Fornebu. Dette var det første prøveprosjektet med slike busser i Oslo-området. Bussene gikk i skytteltrafikk mellom kjøpesenteret Fornebu S og Storøyodden badeplass og fraktet 10.000 passasjerer.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

– Det har gått veldig bra. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger. Av hensyn til loven om selvkjørende kjøretøyer hadde vi en vert i hver buss som blant annet skulle informere passasjerer om sikkerheten og andre praktiske ting, sier Daniel Blom, prosjektleder for innovasjon i OBOS.

– Hva var mest utfordrende?

– Bussene går ikke så fort. Dette kan skape utfordringer for andre trafikanter. Derfor var det fordel at vi valgte en ukomplisert og oversiktlig rute med lite trafikk. Teknologen må testes mer før dette kan bli et permanent tilbud.