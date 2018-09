Mann klatret opp vegg i Oslo sentrum etter å ha fått et innfall

Søndag morgen måtte politi og brannvesen rykke ut etter å ha fått melding om at en mann klatret på fasaden på en bygning i Prinsens gate i Oslo.

– Forbipasserende observerte en mann klatre på bygningen. Han var da i tredje etasje. Han vinket, smilte og var i godt humør, forteller operasjonsleder Line Scott ved Oslo politidistrikt.

Kort tid etter var brannvesenet på stedet, hvor de raskt fikk satt opp en hoppepute i tilfelle mannen skulle falle. Deretter fikk brannvesenet hentet ham ned.

Vegard M. Aas / Presse30.no

– Ambulansen på stedet sjekket hans tilstand. De vurderte at det ikke var behov for videre helsehjelp, sier Scott.

Politiet avhørte også mannen.

– Han forklarte at han hadde fått et innfall. Han ville se om han klarte å klatre opp bygningen. Vi snakket strengt til ham og ga han et muntlig pålegg om at dette ikke var noe vi ville tolerere igjen. Han lovte på tro og ære å ikke gjøre det samme på nytt, sier operasjonslederen.

Hun forteller at de sjeldent får slike meldinger.

– Det var en uvanlig hendelse. Det er ikke ofte vi får slike meldinger. Det kunne potensielt gått galt hvis han hadde falt ned, sier hun.

Meldingen om hendelsen kom til politiet klokken 9.43.

