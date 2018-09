Kjørelæreren kjørte i fylla til politiet for å få tilbake lappen. Den hadde han mistet etter fyllekjøring tre dager tidligere.

Nå har Oslo tingrett dømt kjøreskolelæreren til fengsel i 40 dager. Han må i tillegg betale 40.000 kroner i bot. Oslo-mannen i 50-årene mister også førerkortet i tre år og må avlegge full ny førerprøve dersom han vil erverve førerkortet på nytt.

Det hele startet en lørdag kveld i oktober i fjor da en bilist observerte at domfelte kjørte svært kronglete mellom Fetsund og Stovner. Bilisten har forklart at tiltalte kjørte i 15–20 km/t på motorveien, han kjørte vinglete og ved avkjøringen til Stovner kjørte han i sikksakk og traff kantsteiner på begge sider.

I en rundkjøring kjørte bilen oppe på midtrabatten der mannen holdt på å kjøre på to fotgjengere på vei over et fotgjengerfelt. Vitnet fulgte etter mannen og meldte ifra om kjøringen til politiet.

Nektet skyld

Politiet kom til mannens bopel etter noen minutter og kunne konstatere at han fremsto tydelig beruset. Trafikklæreren hadde snøvlete tale, var ustø og luktet alkohol. Han ble fratatt lappen på stedet. En blodprøve viste at han hadde en promille på 2,1.

Selv nektet kjøreskolelæreren straffskyld for forholdet. Han hevdet i retten at han ikke hadde drukket alkohol forut for eller under kjøring, men først etter at han kom hjem. Han forklarte i retten at han da drakk totalt 4 dl av en Jägermeister. Han tok også noen slurker øl.

Retten ble ikke overbevist av mannens forklaring. Ifølge dommen var det «helt usannsynlig at tiltalte skal ha styrtet 4 dl med Jägermeister rett etter at han kom hjem for å kose seg og slappe av. Det vises til sakkyndig rapport fremlagt i saken der det fremkommer at et slikt inntak vil føre til et sterkt ubehag for de aller fleste med kvalme, brekninger og oppkast».

Kjørte i fylla til politiet

Tre dager senere satte kjøreskolelæreren seg igjen bak rattet og kjørte til politistasjonen på Stovner for å få tilbake lappen. Politiet fattet mistanke om promillekjøring. Den påfølgende blodprøven viste en promille på 1,04.

Han erkjente dette i retten og har forklart at han drakk et par glass rødvin natten før i tolv/ett tiden. Med en påvirkningsgrad på rundt 1 i promille dagen etter kl. 11 legger retten til grunn at inntaket må ha vært høyere. Han erkjente også kjøring uten førerkort den dagen.

Ifølge rettens syn er det «straffeskjerpende at en trafikklærer, som skal stå frem som et godt forbilde for sine elever i forhold til trafikksikkerhet, kjører bil med promille. Dette har han gjort ved to anledninger og de to kjøringene fant videre sted med bare dagers mellomrom», står det i dommen.

Straffen på fengsel i 40 dager er i samsvar med aktors påstand.

Er fratatt godkjennelsen

Mannen, som for tiden er sykmeldt, er også fratatt sin godkjennelse som trafikklærer av Statens vegvesen. Det betyr at han ikke kan begynne å jobbe som trafikklærer med en gang han får tilbake lappen. Det sier Rune Granum, kontorsjef i Statens vegvesen region øst. Han jobber blant annet med kontroll av trafikklærere.

– Å få tilbake førerkortet er ikke det samme som å få tilbake godkjenningen som trafikklærer. Man må søke om å bli godkjent som trafikklærer på nytt, sier Granum.

Det betyr i praksis at mannen må levere politiattest og helseattest før han kan bli vurdert som trafikklærer på nytt.

– Vi vurderer blant annet vandel i slike saker. Hver sak får individuell behandling, men på generelt grunnlag kan jeg si at en dom på promillekjøring kan føre til at man tidligst får tilbake godkjennelsen 1–2 år etter at man har fått tilbake førerkortet, sier Granum.

Tabbet seg ut

Advokat Per-Arne Skog er mannens forsvarer. Han er kritisk til dommen.

– Det var fire vitner som bekreftet i retten at han ikke hadde drukket alkohol 30–45 minutter før politiet ankom boligen. Han var hjemme i 18 minutter før politiet kom. Ifølge sakkyndigrapporten er det mulig å gjennomføre et så stort alkoholkonsum på så kort tid, sier Skog.

Den domfelte skal ha vært sammen med disse vitnene før han dro hjem.

Når det gjelder den andre promillekjøringen, så betegner advokaten den som en tabbe.

– Han hadde drukket kvelden i forveien og var ikke klar over at han hadde promille i blodet. Her tabbet han seg ut, sier Skog.

Den domfelte har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes eller ikke.