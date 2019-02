Burgerfavorittene Munchies og Troys har stengt i Torggata

«Stengt 4-ever» står det på en papirpose i vinduet til en av hovedstadens mest populære burgerrestauranter. Munchies startet i det små med hjemmesnekrede møbler i en av Torggatas avstikkere i 2014, men har siden også åpnet restauranter på Grünerløkka og Solli.

Nå er imidlertid dørene stengt i det originale lokalet. På en plakat på døren heter det at restauranten tvinges ut av lokalene. Årsaken er at bygården skal renoveres.

En av Munchies eiere, Lars Johan Bernvald, sier til Aftenposten at de har vært kjent med oppussingsplanene siden de startet opp for fem år siden.

– Vi har bare fått leiekontrakt for ett år av gangen, så vi visste at vi måtte se etter nye lokaler på et tidspunkt.

– Vi kommer sterkere tilbake

I 2017 fikk Munchies konkurranse da burgerkjeden Troys åpnet på hjørnet av samme bygård. «Troys burger tar opp kampen om å bli byens burgermester», skrev Aftenpostens anmeldere. Men også denne burgerfavoritten må nå se seg om etter nye lokaler. I et innlegg på Facebook lover Troys å komme sterkt tilbake i Torggata, som de siste årene er blitt en av Oslos hippeste gater.

Kjære kunder av Troys Torggata! På grunn av oppussing i vår bygård, må vi stenge fra mandag 4. Februar. Vi takker for... Posted by Troys Burger on Friday, February 1, 2019

Munchies-eier Lars Johan Bernvald sier de håper å få tilbake leiekontrakten når renoveringen er ferdig, men at det ikke er lagt noen konkrete planer.

I mellomtiden utvider burgerkjeden med ny restaurant på Munch Brygge bak operaen. Den skal etter planen åpne i mai. Det er også håp for den som vil ha en burger fra Munchies midt i sentrum:

– Vi er langt på vei mot å få på plass en kontrakt for et lokale på Youngstorget, sier Bernvald.

Men ettersom kontrakten ikke er skrevet under enda, vil ikke eieren gå nærmere inn på detaljene. Hvis alt går som det skal, vil den nye restauranten åpne etter fellesferien.

Totalrenoverer bygården

Den delen av bygården som skal pusses opp, har blant annet huset frisørkjeden Cutters, kebabsjappa Marinos grill og baren Oculus. Sistnevnte har ikke funnet nye lokaler og må legges ned.

😔😞 Det er ufattelig trist for oss å meddele at vi ikke har fått fornyet leiekontrakt ut januar 2019, og baren vår ❤️ må... Posted by Oculus OSLO on Monday, December 3, 2018

Når Aftenpostens fotograf oppsøker bygården denne uken, er det bare tomme næringslokaler i den delen som vender mot Torggata. Flere annonserer at de takker for seg eller flytter til nye lokaler.

Bygården eies av Hellberg Eiendom. De nedre etasjene har vært leid ut til ulike restauranter og butikker, mens 3. og 4. etasje består av leiligheter. Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig og renoveringen må derfor rette seg etter antikvariske krav.

– Etter den nødvendige prosessen med Byantikvaren starter vi rehabiliteringsprosessen i 2019. Vi forventer å ferdigstille prosjektet i løpet av 2020, sier styreleder og eneaksjonær Torkill Hellberg.

Hvilke konsepter som kommer til å flytte inn i Torggata i fremtiden er for tidlig å si noe om.

– Vi er åpne for og utelukker ingen nye konsepter. Det skjer mye spennende i denne delen av byen, og vi håper å kunne være med på å utvikle gatemiljøet i positiv retning, sier Hellberg.