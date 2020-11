45 elever smittet ved Oslo-skole – over 400 i karantene

Edvard Munch videregående skole i Oslo har vært rammet av et smitteutbrudd. Skolen er stengt.

Da Aftenposten besøkte Edvard Munch videregående skole i oktober, hadde skolen et gult smittevernnivå. Nå er det mye strengere på alle hovedstadens skoler. Foto: Olav Olsen

Mandag denne uken var 45 elever smittet, og rundt 400 elever satt i karantene. Det viser tall Aftenposten har hentet inn.

Seks ansatte var smittet, mens 13 var i karantene.

Skolen rapporterer at de har hatt totalt 49 koronasmittede elever siden pandemiens ankomst. Åtte ansatte har vært smittet.

– Det er alvorlig når det oppstår smitte. Mange må i karantene, og skolen må stenge, sier rektor Annegrete Møller-Stray.

Hun forteller at skolen hadde et utbrudd som startet for to uker siden. Nå ser smitteøkningen ut til å ha stanset.

Skolen holder stengt

Det ble bestemt etter råd fra bydelsoverlegen at skolen fra 9. november holder stengt i to uker. Det begrunnes med at skolen har smitteutbrudd som berører flere programområder og mange undervisningsgrupper på kryss og tvers. Antall smittede og de mange eleverne og lærere i karantene gjør det vanskelig å gjennomføre undervisning på skolen.

– Det er et kortvarig tiltak for å bryte mulige smittekjeder. Vi kommer til å åpne skolen igjen fra mandag, sier Møller-Stray.

Skolen vil da åpne på rødt nivå, og følge retningslinjene på linje med de øvrige videreående skolene i Oslo.

Byrådet innførte mandag flere målrettede tiltak for at effekten mot smitte skal være stor nok. Det ble blant annet innført rødt nivå på ungdomsskolene. De videregående skolene har vært på rødt nivå siden tirsdag sist uke.

– Vi har da en «rød timeplan» som innebærer færre elever til stede på skolen om gangen og med variasjon i oppmøtetid, sier Møller-Stray.

Elevene blir fordelt på flere klasserom slik at 1-metersregelen kan overholdes og nødvendig avstand skal være mulig i fellesarealene. I tillegg blir alle rutiner for smittevern gjennomgått med smitteteamet i bydelen.

Skolen håper å få alle tilbake. De håper mulige smittekjeder er brutt etter 14 dager nedstengt skole.

Fakta Dette er nivåinndelingen av smitteverntiltak: Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag Gult nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger Rødt nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever i mindre grupper

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Vis mer

Mange har testet seg

Rektor tror de høye smittetallene kan ha en sammenheng med at skolen har hatt mange elever i karantene, og at alle disse har måtte teste seg mot slutten av karantenetiden. Det var for de fleste mandag og tirsdag denne uken.

Derfor kan flere smittetilfeller ha blitt avdekket på Edvard Munch enn på andre skoler, tror Møller-Stray.

– Smitten er stoppet ved at alle nærkontakter er blitt satt i karantene, og vi har innført hjemmeskole, sier hun.

I oktober var skolen på et «gult» nivå. Nå er den stengt, og ved gjenåpning vil nivået være «rødt». Foto: Olav Olsen

Da Aftenposten besøkte skolen i oktober, fastslo elevrådsleder Emil Reidar Henriksson at det var umulig å opprettholde avstandsregelen. Han siktet til elever som vandret rundt i lunsjpausen.

På skolens fellesområder var det store ansamlinger av ungdom. Snædis Sturludotter, Nora Dedichen og Faajjii Bekele var noen av dem. De tror at den økte smitten blant ungdom kommer av at de er i en alder der mange er veldig sosiale.

– Det er mange som har venner overalt. Vi bytter ofte klasser og er med mange forskjellige mennesker, sa Dedichen i oktober.

– Mange bryter retningslinjene vi får. Spesielt dem om avstand, sa Opsahl.

Flest smittet i Vg1

Utbruddet er størst i skolens førsteklasser. De smittede elevene er fordelt på flere klasser på alle tre trinn, men en relativt stor gruppe tilhører to Vg1-klasser.

Grunnen til at det oppsto smitte i utgangspunktet, har ikke rektoren noe godt svar på. Hun påpeker at det er smitteteamet i bydelene som skal spore smitten, ikke skolene.

– Vår oppgave er å kartlegge nærkontakter på skolen og gi nærkontaktene beskjed om karantene i henhold til gjeldende regelverk, sier Møller-Stray.

Når det gjelder smittetilfellene i første trinn, tror rektor det er sannsynlig at smitten har spredt seg internt. Da enten i undervisningssituasjoner eller i pauser.

– Med tanker på smittetilfellene på de øvrige trinnene er det vanskelig å se noen klare mønstre, sier hun. Flere av de smittede elevene har meldt at de er smittet utenfor skolen, på fritidsaktiviteter eller hjemme.