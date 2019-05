Midt på en parkeringsplass i Kabelgata på Økern, omringet av bilverksteder, gjenbruksstasjoner og næringsbygg, ruver et 67 meter høyt industritårn. Og her, i et av Oslos aller høyeste bygg, er det for tiden full aktivitet.

I juni inntar en rekke kulturaktører innenfor blant annet musikk, kunst og uteliv, de 11 etasjene i den nedlagte kabelfabrikken.

– Tanken bak dette prosjektet er å sette Økern på kartet, og skape liv og røre i et ellers grått industriområde, forteller daglig leder Lars-Petter Pettersen i Oxer eiendom.

I dag er Økern en trafikkmaskin. – Om fem år skal Økern skal bli Hovinbyens bankende hjerte, sier Thomas Holth.

Planlegger hiphop-festival

Åtte av tårnets 11 etasjer er i skrivende stund utleid. Kunstnerne Tori Wrånes og Anne Kathrine Dolven og musikkstudioet OSLO: Fuzz er blant leietagerne.

Første- og annenetasje blir åpent for publikum med servering, klubb, konsert og arrangementslokaler. Uteområdet skal brukes til matvogner og konsertarena. Flere artister er allerede booket til sommerens første åpningshelg, og på sensommeren er det planlagt hiphop-festival.

Det er arkitektkontorene A-lab og Helen & Hard, strategiselskapet Natural State og Oxer eiendom, eieren av bygget, som står bak prosjektet. Tårnet Kulturarena blir driftsselskapet som skal drifte alle de offentlige områdene. Det er satt sammen av flere utelivsaktører i Oslo.

– Haraldsrud og Kabelgata har en rik kulturhistorie som det er viktig å ivareta. Vi synes det er positivt at Tårnet ikke rives, men blir stående som en identitetsmarkør for hele området, sier Silje Hoftun i Plan- og bygningsetaten.

Hun forteller at Plan- og bygningsetaten jobber med byrom og gode forbindelser for å utvikle dette til et godt byområde som knytter Kabelgata og Haraldrud med resten av Økern.

Fakta: Tårnet Alcateltårnet, eller Oxertårnet, er et 67 meter høyt tårn på Økern i Oslo. Alcatel-tårnet ble bygget i 1962 for Standard Telefon og Kabelfabrik (STK) og var en del av produksjonen for såkalte Pex-kabler. Opprinnelig gikk det under navnet Pex-tårnet, inntil Alcatel overtok STK i 1987 og satte opp sin logo på tårnet. Tårnet har stått ubrukt siden den tid. Tårnet eies i dag av Oxer eiendom, er blant Oslos høyeste byggverk og står i dag som et landemerke i Groruddalen.

Bygge destinasjon

Einar K. Holthe i Natural State er strategisk rådgiver i prosjektet. Som grunnlegger av kafeen Fuglen som har en firefelts bilvei som nærmeste nabo, har han god erfaring med å trekke folk til litt avsidesliggende steder.

– Jeg håper Tårnet kan bli et fyrtårn i kulturnæringen, midt i Groruddalen. Nå gjenstår det bare å bevise at vi klarer å trekke publikum og gjøre Økern til en destinasjon, sier Holthe.

– Hvordan skal dere klare det?

– Gjennom kvalitet på innhold og ved å gjøre stedet til opplevelse. Det er like langt fra sentrum til Majorstuen som fra sentrum og hit. Det er altså ikke så langt, så det handler det om å gjøre Kabelgata til et sted folk ønsker å være, sier Holthe.

– Men vi henvender oss like mye til menneskene som allerede bor i Groruddalen og som mangler et slikt tilbud i sitt nærområde i dag, legger prosjektleder i Oxer eiendom Lars-Petter Pettersen til.

Hovinbyens kulturelle sentrum

Tårnet er en del av det større byutviklingsprosjektet som foregår i Hovinbyen. I løpet av de neste 15–20 årene kan området få så mye som 60–80.000 nye innbyggere og 50–100.000 nye arbeidsplasser.

Planen er å gjøre Kabelgata til bydelens kulturelle sentrum. I 2016 ble det utlyst en arkitektkonkurranse om å gjøre Kabelgatas historiske industriområde om til en tilgjengelig og åpen bydel. A-lab gikk av med seieren.

Tårnet er et midlertidig prosjekt, med en tidsramme på 10 år. På spørsmål om hva som skal til for at Tårnet går rundt økonomisk, sier Pettersen at driften trolig ikke vil gå med overskudd.

– I beste fall kan vi kanskje klare å håndtere løpende kostnader. Tårnet er sett på som en langsiktig investering i miljø og bokvalitet for vårt fremtidige boligprosjekt og hele eiendommen vår i Kabelgata, forteller han.

Fakta: Hovinbyen Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Området gi plass til 27.000-40.000 nye boliger og 50-100.000 arbeidsplasser. Prosjektet har en tidshorisont på 30–50 år.

Åtte meter under taket

Kunstner A K Dolven er en av leietagerne som om kort tid flytter inn i de tomme lokalene i Tårnet. Dolven er en av Norges mest profilerte samtidskunstnere og jobber flermedialt med film, foto, installasjon og maleri.

Dolven bor og jobber for tiden i Lofoten, men har ønsket seg et atelier i Oslo i tillegg.

– Som kunstner er det interessant å få være en del av vår tid, som dette industrielle området i sterk utvikling. Samtidig har Tårnet i seg selv unike kvaliteter for arbeidet mitt. Det er åtte meter under taket, stille og har vid utsikt over Groruddalen og fjorden, sier Dolven.