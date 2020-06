Bibliotek til salgs: Pris: 58 millioner

Onsdag legges gamle Deichman ut for salg. Pris: 58,6 millioner kroner. Kjøperen må garantere at Oslos befolkning fortsatt skal kunne bruke deler av bygget.

Hovedbiblioteket har ligget på Hammersborg siden 1933. Nå skal bygge fylles en noe helt annet. Berit Roald / Scanpix

Arve Henriksen Journalist

Nå nettopp

Kun en uke før det nye hovedbiblioteket til Deichman i Bjørvika åpner, legges bygget de flytter ut av til salgs på det åpne markedet.

– Dette er et helt unikt og et veldig spesielt bygg, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG).

Hverken kommunale eller statlige etater har ønsket å ta i bruk det gamle hovedbiblioteket. Derfor ble det vedtatt at det 12.500 kvadratmeter store bygget skulle selges.

En rekke interessenter har allerede vært på besøk for å beskue eiendommen, uten at byråden ønsker å navngi hvem. Det som derimot er sikkert, er at kjøperen får med seg en rekke krav på kjøpet.

I slutten av mai foreslo et utvalg satt ned av Oslo kommune å etablere et tros- og livssynshus på Deichman. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kalte forslaget en god idé, men var usikker på om det var realistisk. Høyskolen Kristiania har tidligere uttalt at de ønsker å kjøpe Deichmans gamle lokaler i sentrum.

– Blant annet følger det med en bruksrettsavtale. Den innebærer at Oslos befolkning og byens besøkende også i fremtiden skal gis tilgang til deler av bygget. Dette gjelder blant annet inngangspartiet mot regjeringskvartalet, hovedsalen med tilhørende takterrasse og mesanin og uteområdene, sier Marcussen.

Les også Privat høyskole vil kjøpe Deichman

Gamle Deichman stengte dørene for godt fra nyttår. Stian Lysberg Solum

Fakta Deichman Deichmanske bibliotek er resultatet av en arkitektkonkurranse vunnet av arkitekt Nils Reiersen i 1921.

Eiendommen ble regulert til bibliotek allerede i 1920, og selv om byggearbeidet startet i 1922, startet ikke utlånet

fra det nye hovedbiblioteket før i 1933.

I 1972 ble bygget utvidet med en ny fløy mot Grubbegata i øst. * 30. desember ble biblioteket stengt for godt. Vis mer

Og det stopper ikke der. Med på kjøpet følger også en del av inventaret som er spesiallaget for bygget. Disse møblene må forbli i bygget, uansett hvilken funksjon Deichman vil få i fremtiden.

Stort etterslep

1000 barn deltok i flyttingen av 7000 bøker til nye Deichman i Bjørvika. Morten Uglum

Det er Veridian Analyse som har kommet frem til at bygget skal selges for 58,6 millioner kroner. På toppen kommer vedlikeholdsutgifter på ytterligere 64 millioner, hvorav 1,8 millioner av disse regnes som strakstiltak.

– Det har ikke vært noe enkelt bygge å taksere. Det finnes ingen sammenlignbare objekter. I tillegg er det tatt hensyn til vedlikeholdsetterslepet. Det erofte stort på såpass gamle bygg. I tillegg kommer konsekvensen av byggingen av nytt regjeringskvartal rett ved siden av, sier Eskil Bråten, etatsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

Les også Restaurantanmeldelse: Lovende start for Centropa

Det er knyttet store verneverdier til anlegget. Ny eier må forholde seg til føringer fra Byantikvaren.

– Derfor går vi ikke ut med en prisantydning, som er vanlig. Dette er en antatt markedsverdi, sier Bråten.

– Det kan derfor både bli dyrere og billigere?

– Absolutt. Veridian opererer med en differanse på pluss/minus 15 prosent. Det er først nå vi vil få se hvor mye aktører der ute er villige til å betale, sier Bråten.

Ny kjøper av Deichman får med seg mye av det gamle inventaret i Deichman. Stian Lysberg Solum

Ikke kjøpesenter

Byråd Hanna Marcussen har liten tro på at gamle Deichman vil ende opp som kjøpesenter.

– Ettersom en del av inventaret følger med på kjøpet, som gir det hele en helt spesiell atmosfære, er nok ikke det forenlig med et ordinært kjøpesenter, sier Marcussen.

Hun mener likevel at mulighetene er mange.

Les også Deichman Bjørvika åpner 18. juni

– Det kan bli hotellvirksomhet eller konferanselokale, i kombinasjon med restaurant, utested eller et kulturbygg à la Sentralen. Det viktigste er at befolkningen skal få ta del i dette, sier hun.

Eiendommen skal være ferdig utviklet innen åtte år etter overtagelse. Oslo kommune har også sikret seg forkjøpsrett dersom bygget skal selges eller skifte eier i fremtiden.

– Hvor problematisk er det at det skal bygges et nytt regjeringskvartal vegg i vegg samtidig som Deichman skal få ny drift?

– Regjeringskvartalet er en veldig spesiell nabo. Det vil i alle fall medføre en del støy under byggeperioden. Deichman vil også delvis ligge innenfor perimetersikringen for det nye regjeringskvartalet, sier Marcussen.