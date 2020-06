Mer penger til bading gir flertall for Oslo-budsjettet

En sommerpakke på 43 mill. kroner sikrer Rødts støtte til Oslo-byrådets reviderte budsjett.

Eivor Evenrud og Siavash Mobasheri, begge bystyrerepresentanter for Rødt, mener Svarttjern på Romsås med små grep kan bli en enda bedre badeplass. Nå kommer pengene. Dan P. Neegaard

Byrådspartiene Ap, MDG og SV ble torsdag enige med Rødt om det reviderte 2020-budsjettet for Oslo. Dermed er det flertall i bystyret.

En egen pakke med sommertiltak i hovedstaden var det som skulle til for å få flertall.

– Vi er i en annerledes situasjon denne sommeren. Mange har fått avlyst sine ferieplaner. Og mange bor trangt og tett, og trenger ting å gjøre i sommer, sier Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, til Dagsavisen.

Gruppeleder for Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sier til avisen at de ekstra tiltakene skal gjøre Oslo til en enda mer trivelig by for alle som må være her i sommer.

Sommertiltak for 43 mill. kroner

I år er revisjonen i budsjettet større enn vanlig på grunn av koronaepidemien. Jacobsen sier sommerpakken beløper seg til i alt 43 mill. kroner.

Aftenposten skrev tirsdag om forhandlingene. Da fortalte Rødt om mulighetene til å forbedre badetilbudet:

– Veldig mange flere enn normalt kommer til å være hjemme i Oslo i sommer. Vi ønsker en smittefri sommerby. Barn og unge trenger steder å være mer enn før, sa Evenrud.

Her kommer det ekstra penger

Jacobsen har sendt Aftenposten en oversikt med de ulike delene i sommerpakken. Her kommer det ekstra penger:

Oppgradering av badeplasser, brygger, benker med videre på populære samlingspunkter over hele byen med fokus på ytre by: 15 mill. kr.

Elsykkelstøtte, tas fra Klimafondet: 5,5 mill. kr.

Mer sommeråpent: 5 mill. kr.

Sommerjobber: 5 mill. kr.

Økt støtte til idrett og frivillighet: 4 mill. kr.

AKS – styrket tilbud ved oppstart for 1.-klasser: 4 mill. kr.

Flere midlertidige toalett, renhold, avfallsinnhenting på steder der mye folk ferdes; 3,5 mill. kr.

Møllergata skole, bortfall av statlig finansiert AKS: 2,5 mill. kr.

Enkle kulturtilbud i sommer: 2,5 mill. kr.

Gratis svømmekurs barn og unge: 1,5 mill. kr.

Fair Play Bygg Oslo og omegn: 150.000 kr.

Her kan det bli bedre bading

I Aftenposten tirsdag pekte Rødt på en rekke muligheter til å forbedre badetilbudet:

Badestiger og flytebrygger på Sukkerbiten, Akershuskaia og Filipstad.

Fylle badedammen på Romsås opp igjen, og på tilsvarende andre steder hvor det trengs.

Badebrygger ved moloen i Fiskvollbukta langs Mossveien, ny gangbro fra kai til flytebrygge ved Sæterstrand samme sted.

Badebrygger og bedre tilgjengelighet, også for rullestolbrukere, ved en rekke ferskvann: Sognsvann, Steinbruvann, Lutvann, Nøklevann, Nordre Elvåga, Gjersrudtjern.

Midlertidige, frittstående bassenger for barn og unge ute i bydelene. Penger til flere toaletter, flere badevakter og egne svømmekurs for barn.

Fylle på med drikkevann i Svarttjern på Romsås. Der er vannstanden godt under meteren lavere enn normalt.