Raymond Johansen tok sommerferie med elendige meningsmålinger på under 20 prosent. Aftenpostens siste Oslomåling før valget gir ham et pusterom, med et hopp frem til 24, 5 prosent.

Samtidig går byrådspartner MDG tilbake 3,5 prosentpoeng til 13,2 prosent. Begge endringene ligger utenfor feilmarginene.