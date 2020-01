Han er en av Oslos yngste politiske ledere. Da han gikk hjem fra Rådhuset, kom angrepet uten varsel.

En mandag kveld i oktober gikk en av Oslos yngste og mest aktive politikere fornøyd hjem mot Grønland.

Bydelsutvalgsleder Teodor Bruu (MDG) var på vei hjem etter et møte med de andre folkevalgte i Rådhuset, hvor planene for det rødgrønne byrådet i Oslo de neste fire årene ble vedtatt.

Dette hadde vært en stor og viktig dag.

– Det skjedde samme kveld vi hadde fått på plass byrådsplattformen. Da jeg krysset broen over Akerselva, fikk jeg plutselig en knyttneve i ansiktet, forteller Bruu til Aftenposten.

– Alt skjedde uten forvarsel. Dette var ren blind vold.

Dan P. Neegaard

Saken ble politianmeldt. Gjerningsmannen ble aldri tatt.

Dermed fikk bydelsutvalgslederen selv føle på kroppen hvorfor mange mener utviklingen i bydelen han skal lede de neste fire årene går i feil retning.

Antallet anmeldte voldstilfeller har økt med 28 prosent i Oslo siden 2009, og de fleste sakene er knyttet til Grønland og sentrum.

– Gjør inntrykk å møte folk som føler seg truet

I Aftenposten søndag kommer det frem av flere utesteder, butikker og huseiere nå tar et oppgjør med utviklingen på Grønland.

– Jeg er litt engstelig for å snakke om dette i mediene. Men de siste to årene har vi sett en alarmerende endring som er virkelig ille, sa Fibi Hagen, daglig leder i utestedet Dattera til Hagen.

Beboere, huseiere og flere næringsdrivende har sendt bekymringsmelding til politikerne og Oslo kommune, hvor de forteller om skitne gater, rot, søppel og gjenger som åpenlyst selger og bruker narkotika på gaten foran barnehager og boliger.

I forrige uke møtte Bruu selv representanter for nærmiljøet på Grønland.

– Vi som dykker ned i tallene, ser jo at det går fremover på flere områder. Det er flere som kommer i jobb og det er flere tegn på at vi lykkes bedre med integreringen. Det gjør likevel inntrykk å møte folk som føler seg truet og er engstelige, sier Bruu, som også er talsperson og leder for Grønn Ungdom.

– De som har sendt disse bekymringsmeldingene, er mennesker som brenner veldig for Grønland.

Da Aftenposten ba om tall som viser hvor det går fremover på, svarer Bruu på SMS at «mesteparten av resultatene bydelen har i Grønnlandsområdet er mer kvalitative enn kvantitative», og at det er vanskelig å følge tallene over tid på grunn av mye flytting.

Ørn Borgen, NTB scanpix

– Er det vanskelig å snakke åpent om slike negative sider ved hva som skjer på Grønland?

– Ja. Snakker vi for høyt om dette, kan det overskygge de mange fine kvalitetene Grønland har, sier Bruu.

– På lang sikt kommer det tiltak som vil gi svært gode resultater for denne bydelen. Vi arbeider med både byutvikling, sysselsetting, integrering, utenforskap og skole, slik at flere skal stå hele skoleløpet ut. Områdeløftet for Tøyen og Grønland kan gi resultater på lang sikt. Det som var nytt for meg, er at flere føler at det er blitt verre den siste tiden.

– Har overfallet gjort deg mer engstelig når du går i gaten?

– Nei, absolutt ikke. Jeg føler meg ikke utrygg. Jeg møter over tusen vennlige ansikter på gaten mellom hver gang jeg ser en person som kan virke truende. Grønland er først og fremst et sted jeg møter hyggelig mennesker og føler meg trygg.

Drømmen var at dette skulle bli en av Oslos fineste gater. Så kom gjengene.

Dan P. Neegaard

Narkosalg, søppel og urin

Noen steder på Grønland forteller om fallende omsetning.

Et utested mistet for eksempel en kunde i høst som fikk seg en svært ubehagelig overraskelse da de så hvordan det var i området.

«Det var mengder av søppel som hindret parkering med sykkel. Det luktet også sterkt av urin rundt omkring der, så helhetsinntrykket av området var såpass dårlig at vi ikke ønsker å feire der allikevel», svarte kunden og avlyste.

Stein Bjørge

– Det er ille når utesteder får avbestillinger fordi gjester føler seg utrygge eller opplever at gatemiljøet er lite hyggelig. Det er heller ikke akseptabelt at det selges og brukes narkotika rett foran en barnehage. Selv om vi skal pusse opp Grønland, lage miljøgate og andre langsiktige tiltak, så trenger vi også noen tiltak straks, sier Bruu.

– Hva kan det være?

– Politiet vet jo om hva som foregår og gjør sitt arbeid. Men på kort sikt ville det hjulpet med bedre belysning, opprydning i gatene og ekstra politiressurser. En ting er narkosalget, men det hadde kanskje vært fornuftig å rent fysisk bryte opp disse gjengene.

I byrådsplattformen ble de rødgrønne partiene enige om å lage gågate eller torggate gjennom Grønland. Men planene for hvordan dette skal bli, er ikke ferdige.

– Vi vet at grunnlaget for disse problemene henger sammen med dårlige levekår, fattigdom og utenforskap. Vi trenger trygge møteplasser. Jeg ser frem til å få byrådets planer for oppussing av Grønland. Nå jobber man med å utvide «økt byliv»-prosjektet til også å gjelde Grønland, sier Bruu.