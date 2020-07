Lagmannsretten skjerper straffen for maskinpistoldrap på Bjørndal

Lagmannsretten har dømt en 35 år gammel mann til 14 års fengsel for et drap i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo i 2018.

31-åringen ble drept i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo 12. mars 2018. Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

1. juli 2020 15:31 Sist oppdatert nå nettopp

Straffen fra Borgarting lagmannsrett er seks måneder strengere enn straffen Oslo tingrett ga mannen i fjor høst. Han er også dømt for ulovlig oppbevaring av våpen på offentlig sted.

Domfelte, som var 33 år på gjerningstidspunktet, skjøt ifølge dommen en 31 år gammel mann med en maskinpistol i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo 12. mars 2018. Skuddet traff fornærmede i hodet, og han døde av skadene.

Hevdet drapet var et uhell

Den dømte mannen har hevdet at drapet skjedde ved et uhell da han kom borti avtrekkeren, og at han kun skulle skremme. Lagmannsretten mener imidlertid at domfelte handlet forsettlig. Retten fant det bevist at domfelte visste at våpenet var ladd, at han tok ladegrep før han rettet våpenet mot fornærmede, og at han trakk av idet han rettet våpenet mot fornærmedes overkropp.

Episoden skjedde da den nå 35 år gamle mannen skulle parkere bilen sin i et garasjeanlegg i Seterbråtveien på Bjørndal. Hjulet satte seg fast, og den 31 år gamle mannen kom til for å hjelpe. Etter hvert oppsto det et munnhoggeri, og deretter et basketak mellom de to mennene. Det var da 35-åringen hentet maskinpistolen i bilen og skjøt 31-åringen.

– Ren henrettelse

Borgarting mener at drapet var uprovosert, og at det hadde karakter av en ren henrettelse.

Retten skriver også i dommen at det var straffeskjerpende at våpenet hadde tilknytning til et kriminelt miljø og var blitt brukt i forbindelse med en skyteepisode på Lambertseter noen timer før drapet.

Rettssaken gikk over fem dager i midten av juni.