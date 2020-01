Stein J Bjørge

Primus motor og leder av Norsk Isbadeklubb, Trygve Bauge, hadde nok en gang samlet sine mest ivrige isbadere til en felles inngang til et nytt tiår.

Presis klokken 12.00, idet klokkene fra Oslo rådhus har sluttet å skjelve, er det klart for felles bad med kun 1 grad i vannet og 0 grader på land.

Godt nyttår, og husk at hodet må helt under vann, roper badeleder Bauge myndig. Termometeret har han festet rundt den ene hånden.

Trygve Bauge holdt i 1994 ut 1 time og 4 minutter i 0 graders vann da han satte verdensrekord i isbading.

De fleste er raskt på tørt land igjen og har stø kurs mot varmeovnen i badstuen.

Ytterst på bryggekanten på Sørenga er et lite, mobilt badstutelt satt opp. Her er det full fyr i ovnen, og et skifterom for de mer sjenerte.

Norsk Isbadeklubb samlet 180 isbadere samtidig i 2014. Det er norgesrekord i antall isbadere i vannet samtidig.

På Sørenga denne første dagen i 2020 stablet de ti ivrigste seg inn et lite, grønt telt i sin søken etter hvilepuls og normal kroppsvarme.