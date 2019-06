Svært kraftig lokalt uvær i Oslo

Saken oppdateres.

Etter en relativt fin dag ble hovedstaden plutselig rammet av et dramatisk væromslag onsdag kveld. Store deler av Oslo, særlig de østlige delene av hovedstaden, ble skyllet ned av både regnvær og hagl, samt kraftig vind og torden.

– Siste nytt er at det har begynt å roe seg. Mye av vannmengden har begynt å trekke seg tilbake, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til Aftenposten klokken 21.50.

Tone Skogsletten

Det er ikke meldt om personskader etter uværet.

Politiet har loggført 15 naturskader, som betyr at det er 15 ulike hendelser med naturskader. Naturskader vil som regel bety veltede trær, forklarer Skott.

Et tre falt over tre parkerte biler i Helgesens gate på grunn av sterk vind, meldte politiet melder på Twitter. Én av dem ble totalskadet. Det var ingen personer i noen av bilene. Et tre skal også ha falt over trikkeskinnene ved Birkelunden.

– Det er fremdeles en del trær som ligger over trikkeskinner og diverse andre hendelser, sier Skott.

De kryssende gatene Oslo gate og Schweigaards gate er begge sperret fordi asfalten er sprukket, melder Oslo-politiet klokken 21.27.

Kort og intenst

Det verste uværet ga seg etter en times tid i Oslo, men den voldsomme bygen skal være på vei nedover mot Østfold, så regnværet forflytter seg.

– Det som skjedde, var at en veldig kraftig regnbyge traff midt i Oslo. Det var én byge som traff, og med den kom det også voldsomt torden og vind, forklarer vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt.

Lars Inge Staveland

Han forklarer at denne typen regnbyger er et typisk sommerfenomen som kan komme av at bakken er varm, men luften høyere opp kan være mye kaldere. Denne kombinasjonen kan skape større byger.

– Dette var veldig kort og intenst. Ved Nordmarka hadde de målt 6,3 millimeter nedbør på en time. Vinden var også oppe i 21 m/s her på Blindern, sier Granan.

Løse kumlokk og trær som faller

Både brannvesenet og politiet merket voldsom pågang.

– Vi har fått vanvittig med meldinger inn hit. Det er mye løse kumlokk, mye vann og flere trær som har falt ned i distriktet. Det er foreløpig ikke meldt om noen personskader, sier operasjonsleder Skott til NTB.

– Oslo brann- og redningsetat har nå så godt som alle sine ressurser ute for å håndtere ekstremværet. 30 registrerte oppdrag siden klokken 20.40, skrev Oslo 110-sentral på Twitter like etter klokken 21.

Politiet har mottatt noen henvendelser på oversvømmelser i kjellere, men det er stort sett veltede trær og store vannmengder i gatene det er blitt meldt om.

Anders Møllersen