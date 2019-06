Forkjemperne for å bevare Sukkerbiten i Bjørvika som et friområde gir seg ikke. Dette til tross for at Hav Eiendom allerede har utlyst en arkitektkonkurranse for utformingen av et fotografihus på tomten.

Nå har Sukkerbitens venner engasjert et kobbel av arkitekter for å fremme et alternativ.