Ingen skadet, ingen pågrepet etter skyting i Oslo

Oslo-politiet meldte om skytingen klokka 2.20, etter at det hadde kommet inn melding til politiet om at skudd var blitt avfyrt, formentlig med et håndvåpen.

– Ingen personer er skadd. Vi har lokalisert et åsted og er i gang med vitneavhør og åstedsarbeid, meldte politiet først

Kriminalvakten avsluttet åstedsarbeidet i 3.30-tiden. Det er gjort funn av en tomhylse, men ikke gjort pågripelser, til tross for at politiet har søkt i området etter en gjerningsperson.

Til VG sier politiet at hendelsen kan ha skjedd etter en verbal krangel blant flere personer, der en av dem har tatt fram et våpen og skutt opp i luften. Ifølge avisa fikk kom meldingen om hendelsen klokka 01.44.