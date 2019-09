Byrådet tiet om mer enn 500 brudd på arbeidsmiljøloven

«Det kan ha skjedd brudd», skrev miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i et notat til bystyret i april i år.

Det var første gang byrådet gjorde det kjent at det har vært uregelmessigheter i Energigjenvinningsetaten i kommunen.

Fakta: Energigjenvinningsetaten Har ansvar for sorteringen av avfallet i Oslo. Har rundt 140 ansatte. Driver fjernvarmeanlegg på Klemetsrud og Haraldrud, samt et biogassanlegg på Romerike. Fikk ny, konstituert direktør i starten av året. Nylig besluttet byrådet å slå etaten sammen med Renovasjonsetaten, som har ansvar for selve søppelhentingen.

Allerede ett år tidligere, i april 2018, hadde hun fått informasjon fra etaten selv om at det hadde skjedd et hundretall brudd på arbeidsmiljøloven. Høsten 2018 ble byråden informert av etaten om at det totalt var snakk om 557 brudd i 2017 og 2018.

– Da har det skjedd brudd. Byrådet har en plikt til å gi korrekt informasjon til bystyret. Det holder ikke å utkvittere plikten med omtrentligheter, sa Eirik Lae Solberg fra talerstolen i bystyret onsdag.

Høyres gruppeleder og førstekandidat var ikke alene. Etter tur kom det kritikk fra opposisjonspartiene i bystyret. På kort varsel, etter at saken ble kjent, hadde Berg blitt kalt inn for å holde en ekstraordinær redegjørelse.

Fire lovbrudd pr. ansatt

Det var forrige uke at NRK og Avfallsbransjen.no, som de første mediene, omtalte saken.

Revisjonsfirmaet PWC ble i starten av året hyret inn for granske etaten. I tillegg til omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, granskes varsler om ulovlige anskaffelser, omfattende bruk av eksterne konsulenter og uregelmessigheter ved ansettelser.

Granskningen er allerede utsatt én gang fordi arbeidet har vært mer omfattende enn ventet, fortalte byråd Berg.

Ifølge årsrapporten har etaten rundt 140 ansatte. Det er dermed i snitt snakk om fire brudd på arbeidsmiljøloven pr. ansatt. Hva slags brudd og hvor alvorlige er blant det PWC ser på.

Ifølge etatens årsrapport er det tidligere avdekket et tilfelle hvor en ansatt «har fått utbetalt overtid utover lovens absolutte grense for overtid på 400 timer».

Selv om omfanget er blitt mindre, orienterte byråd Berg om at det også første halvår 2019 er blitt registrert et tyvetall brudd.

– 1. februar i år 2019 fikk etaten en ny, konstituert direktør. Siden er det gjennomført flere tiltak i etaten for å forhindre at ansatte jobber mer enn de skal. Nye skiftplaner og ny hjemmevakt-avtale er kommet på plass, sa Berg.

Ny søppelskandale?

Flere minnet om situasjonen i Renovasjonsetaten tre år tidligere, den såkalte Veireno-saken. Også da var Berg ansvarlig byråd.

Høsten 2016 overtok selskapet Veireno søppelkjøringen. Det var store problemer, svært mye overtidsbruk og brudd på arbeidsmiljøloven. Det endte med at kommunen etter få måneder selv overtok tømmingen.

– Hele bystyret er opptatt av at Oslo kommune skal være en ryddig aktør. At dette nå skjer i en kommunal etat, viser at det vel så gjerne kan gå galt i det offentlige som i det private, sa Hallstein Bjercke, gruppeleder og 1.-kandidat i Venstre.

– Bystyret er ikke blitt orientert godt nok, sa han også.

Det samme understreket Eivor Evenrud, gruppeleder og 1.-kandidat for Rødt.

– I denne saken opplever jeg at vi ikke har fått informasjon, annet enn i mediene. Jeg savner at byråden er tydelige på hva de allerede vet, fremfor å vise til en rapport som kommer, sa Evenrud.

Vil ikke «spekulere i omfang»

Aftenposten har spurt byråden om hvorfor hun bare informerte om at lovbrudd «kan ha skjedd».

– Fordi vi ikke har alle fakta i saken, og derfor ikke kjenner omfanget. Jeg informerte bystyret i vår om at granskningen var iverksatt, og i presentasjon av årsrapporten ble komiteen orientert om at det var skjedd brudd på arbeidsmiljøloven i 2018. Men jeg kan ikke spekulere i omfang før den eksterne undersøkelsen er ferdig, sier Berg.

TIl NRK har Berg tidligere forklart seg slik:

– Det var ikke noe bevisst valg av meg å bruke ordet «kan».