På Rodeløkka i Oslo tapper Kjetil Johnsen flaske etter flaske med øl. Grünerløkka Brygghus mistet mellom 70 og 80 prosent av inntekten da utestedene stengte.

– Det vi lever av nå, er salg i butikk og på Vinmonopolet. Vårt eget utsalgssted har fått en oppsving, og hjemlevering er blitt ganske populært. Det er en kul greie og gjør at vi holder motet oppe, forteller Kjetil Johnsen, som eier bryggeriet.

De ansatte er delvis permitterte. Når denne uken er over, er det enda mindre å gjøre. Da er det produsert nok øl for en stund fremover. Det eneste som gjenstår, er leveringen.

– Da vet jeg ikke helt hva vi skal finne på, rett og slett, med mindre hjemlevering og salg i butikk går til himmels, sier Johnsen.

Risikerer stor gjeld resten av livet

Fartein Rudjord

Bryggeri- og drikkevareforeningen blir nedringt av svært bekymrede produsenter.

– Bekymringen er lett å forstå: Det er spesielt mange familiebedrifter i denne næringen. Og de fleste som driver små og mellomstore bryggerier er unge mennesker som har satset alt på lidenskapen sin. Nå risikerer de å sitte med stor gjeld resten av livet, sier Erlend Fuglum, leder i foreningen.

De har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer, og resultatet er dystert: 7 av 10 mener at situasjonen er virksomhetskritisk eller alvorlig.

– Bryggeriene rammes særlig hardt

– Alle rammes av dette, men det er klart at bryggeriene rammes særlig hardt av full stopp i utelivet, sier Fuglum.

Folk drikker hjemme, og bryggeriene selger noe mer øl i butikk, men det hjelper ikke mye.

– Ofte kan ikke småbryggeriene selge i dagligvarebutikkene, siden hoveddelen av produktene deres er sterkere enn butikkøl, sier Fuglum.

Spesielt de små produsentene sliter.

Rammes i flere runder

Undersøkelse fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at én av fire ansatte er permittert blant de spurte bryggeriene. De rammes i flere omganger, forklarer Erlend Fuglum i Brygger- og drikkevareforeningen.

I første omgang forsvinner salget til utesteder, konsertarenaer og festivaler. Produksjonen reduserer kraftig, rett og slett.

– Over natten ble svært store deler av markedet vårt fjernet for en lang periode, sier Fuglum.

Barene pleier ofte å få øl på forskudd, før de betaler bryggeriene med pengene de tjente på å selge halvlitere over bardisken. Men undersøkelsen fra foreningen viser nå at 86 prosent av småprodusentene ikke forventer å få disse pengene.

Og så kommer alkoholavgiften, en skatt som bryggeriene betaler. Den koster mye mer enn å brygge selve ølet. Når barer og restauranter må holde stengt, betaler bryggeriene avgift for varer de har levert, men som ikke blir solgt.

I jakten på en redning, ser foreningen til politikerne. Nå jobber de for å få utsette innbetaling av alkoholavgiften, få fradrag på avgifter for det som ikke blir solgt, samt fritak for moms og arbeidsgiveravgift.

Finansdepartementet varsler nye tiltak

Regjeringen har allerede lagt frem tiltak og krisepakker for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen. Fra før er tiltak som utsatt arbeidsgiveravgift, endrede permitteringsregler, og en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter på plass.

I en e-post varsler statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet at nye tiltak er på vei.

– Vi er lydhøre for innspill og må sørge for målrettede tiltak som vil bidra til å trygge levedyktige bedrifter og arbeidsplasser. Regjeringen jobber på høygir for at flest mulig arbeidsplasser skal komme seg gjennom denne krisen, og vi legger frem flere tiltak på fredag, skriver Thue.